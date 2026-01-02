Oberta la convocatòria del 13è Concurs de Cartells per al 8 de març de la MICOD

L’Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) ha obert la convocatòria per participar al 13è Concurs de Cartells del 8 de Març, amb l’objectiu d’escollir la imatge gràfica que representarà les activitats de commemoració del Dia Internacional de les Dones a la Conca d’Òdena l’any 2026.
El concurs està obert a totes les persones empadronades a la comarca de l’Anoia i nascudes abans del 2010 (és a dir, majors de 16 anys), amb l’única exclusió de les persones que hagin estat guanyadores en edicions anteriors. No hi ha limitacions en la tècnica; fotografia, il·lustració, graffiti, pintura, format digital, etc. Aquest any, però, la presentació es fa exclusivament en format digital.
Les propostes es poden enviar fins el dia 16 de gener de 2026 al correu electrònic igualtat@micod.cat, amb l’assumpte “13È CONCURS DE CARTELLS DEL 8M DE LA MANCOMUNITAT”. Cal adjuntar l’obra en format vectorial, mida DIN A3 i resolució mínima de 300 ppp, així com una còpia del DNI. Al cos del correu han de constar el nom i cognoms, l’adreça, la població i el telèfon de la persona participant. Cada persona pot presentar un màxim de dues obres originals i inèdites.
La temàtica és el Dia Internacional de les Dones, i el cartell ha d’incloure obligatòriament la referència: “8 de març. Dia internacional de les dones. 2026” . Les bases completes del concurs es poden consultar a la pàgina web micod.cat.
Un jurat format per membres de l’Àrea d’Igualtat de la MICOD, professionals d’institucions vinculades a l’art i el disseny i representants d’associacions de dones escolliran la proposta guanyadora després de valorar la qualitat tècnica de l’obra, la qualitat artística, l’impacte visual, l’originalitat, la creativitat i l’adequació de la imatge amb la temàtica de transmissió de valors igualitaris i la defensa dels drets de les dones. El premi està dotat en 500 euros i el veredicte es donarà a conèixer la setmana del 26 de gener directament a la persona guanyadora.
Cada any, la MICOD organitza una completa agenda per fer visible la lluita de les dones al llarg de la història per la igualtat de drets.