Nova edició del Festival Mort de Riures de Copons

Demà dissabte 4 d’octubre Copons acollirà la quarta edició del Festival Mort de Riures, una jornada que ja s’ha consolidat com un referent cultural a la comarca, amb una proposta escènica de qualitat per a tots els públics. El Festival convida a reflexionar sobre la mort des de perspectives artístiques, lúdiques i innovadores. Una aposta per trencar tabús i mostrar com, des de les arts escèniques i la cultura, qualsevol tema es pot tractar amb humor i sensibilitat.
La programació d’aquesta quarta edició del Festival Mort de Riures destaca per la gran qualitat artística i la diversitat en les propostes, que converteixen Copons en un escenari privilegiat. El matí arrencarà amb B.O.B.A.S., de la Companyia Jimena Cavalletti, que proposa un funeral tan insòlit com divertit: la cerimònia es veu sacsejada per l’absència del capellà i del difunt, i aquest desconcert es transforma en una comèdia brillant i hilarant que no deixa ningú indiferent.
A la tarda, arribarà DistanS, de la companyia Vol’e Temps, una obra premiada que combina circ acrobàtic i teatre gestual en una experiència emotiva que parla sobre els vincles d’amistat i els dols de la pèrdua i la distància. La jornada culminarà amb Thaüt, de la Companyia Homo Sípiens, una proposta participativa i sense paraules que porta quatre enterradors a recórrer els carrers de Copons amb un taüt molt particular. El seu objectiu: instal·lar un photocall funerari que converteix el públic en còmplice i protagonista d’una acció escènica tan sorprenent com irreverent.
A més, hi haurà tallers singulars de creació artística i participació ciutadana. El taller d’il·lustració, a càrrec del reconegut il·lustrador Marc González, proposa decorar de manera creativa un taüt de cartró de mida natural. I d’altra banda, el taller d’escriptura, dinamitzat per Ricard Closa, autor de Zirkus Contes Il·lustrats, convida a imaginar i escriure epitafi s originals i divertits, per convertir les paraules de comiat en exercicis únics d’expressió.
El festival també comptarà amb la participació del col·lectiu Narranación, que tancarà la jornada amb la gravació del seu pòdcast amb continguts que també giraran al voltant de la temàtica de la mort.
“En Trànsit”: una proposta immersiva per Copons
Una de les grans novetats d’aquesta edició serà “En Trànsit”, un itinerari a partir de les 15 h que convida el públic a descobrir quatre espais únics a l’interior de cases del poble: un espai de llegendes, una proposta de microteatre íntim, un petit cinema, i una exposició de la il·lustradora Mariona Cabassa.
Cada parada ofereix un segell que permet completar una postal, creant un record personal i tangible d’aquesta experiència artística immersiva. Les places per viure aquesta experiència són limitades, i caldrà apuntar-se prèviament al punt d’informació del Festival, amb una aportació simbòlic de 2€.
Un festival arrelat i innovador
El Festival Mort de Riures no només vol entretenir, sinó trencar tabús i obrir converses sobre la mort a través de l’art, la creativitat i el riure. Amb activitats familiars, espais de restauració i un ambient festiu, Copons es convertirà en un gran escenari obert de 10 h a 20 h.
Organitzat pel col·lectiu Ànimes Copons, compta amb el suport de l’Ajuntament de Copons i la Diputació de Barcelona, i s’ha consolidat com una iniciativa cultural innovadora que demostra que els pobles petits també poden acollir propostes artístiques de primer nivell.