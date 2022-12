No tenim vergonya

Hi ha convocada una vaga de metges a Espanya. Em fa vergonya dir que els metges estan sols. És cert que inicialment les seves reivindicacions semblarien de caire professional i de drets laborals, però si ho analitzem, per més que els metges estiguin defensant els seus drets, també ens estan defensant el nostre dret… a la salut.

Per als ciutadans no hi ha col·lectiu professional més important que els professionals de la salut, especialment els del sistema públic. El nostre benestar depèn bàsicament de la cobertura sanitària que afecta especialment als infants i a les persones grans, que en som els usuaris més habituals.

L’administració ja fa anys que està aprimant el sistema públic de salut i si encara funciona una mica, es deu a l’abnegació del personal sanitari, habitualment maltractat a nivell de sou, horari, suport i equipament. Els plans de l’administració -inclosa la Generalitat de Catalunya- són que els ciutadans contractem plans de salut privats. Per constatar-ho nomes cal mirar el creixement experimentat els darrers mesos del nombre d’abonats a les diferents mútues.

I no és pas que les mútues no facin una bona feina, ans al contrari, són una assegurança de salut amb molta tradició a Catalunya i amb una incidència històrica molt important a Igualada. El que m’indigna és que després de treballar quaranta anys i pagar una quantitat indecent de diners a l’estat per assegurar-me una jubilació tranquil·la i una sanitat eficient, em trobo que si vull ser atès quan em trobo malament, enlloc de la targeta sanitària, he d’utilitzar la targeta de crèdit.

Quan els que administren la sanitat pública -sovint polítics sense coneixements ni experiència de gestió- retallen plantilles, retallen inversions, no apliquen criteris de creixement demogràfic a determinats barris o externalitzen tots els serveis que poden, estan desmantellant la xarxa de protecció que tenim guanyada amb el nostre esforç.

Fa poc més de dos anys que sortíem als balcons a aplaudir als sanitaris en la seva lluita contra la covid-19 i avui, que necessiten el nostre suport, nosaltres ens quedem a casa. Som tan enzes, que el màxim responsable de la Sanitat espanyola en l’època en què es varen deixar morir milers i milers de persones grans als geriàtrics espanyols (i catalans) va guanyar les darreres eleccions als Parlament de Catalunya. Si en som d’enzes!

Les vagues provoquen malestar a la societat però són un dret ciutadà. Els metges han donat dos mesos de coll abans d’arribar a la vaga i sembla que l’administració deixa passar el temps fotent l’orni. Si tinguéssim un bri de vergonya ja hauríem sortit al carrer a reivindicar als nostres professionals sanitaris. A ells els hi va el benestar però a nosaltres ens hi va la vida.

Us imagineu què pot passar si ara no defensem als nostres metges i demà votem als malaentranya que retallen el sistema sanitari public? Perdoneu, però algú ho havia de dir!.