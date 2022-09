“No deixis mai d’alimentar la teva ànima amb allò que t’inspira”

Entrevista a Berta Fau, dissenyadora gràfica i fotògrafa

Em vaig graduar en Belles Arts i Integració Social. Actualment estic cursant un màster de Disseny Editorial per especificar la meva trajectòria laboral. He tingut ocasió de treballar com a fotògrafa artística i d’esports, així com en l’elaboració de disseny de marca i presència digital. També tinc experiència com a community manager, tècnic de museu i atenció al client. Per mi és molt important que la feina requereixi de creativitat i mirada artística.

Què t’ha portat a viure a l’Anoia?

De fet porto venint aquí, a la Torre de Claramunt, des que hi vaig néixer, ja que la meva àvia materna hi tenia una casa, i hi passava molts caps de setmana, festius i estius. Al tornar a Catalunya després de viure sis anys fora, se’m va fer impossible tornar a viure a la ciutat. L’Anoia em dona allò que necessito, el bosc a la porta de casa.

Estàs cursant un màster de disseny editorial i publicacions digitals. En què consisteix?

Aprenem la manera de fer publicacions tant analògiques com digitals. Dins el món del disseny buscava quelcom en què em pogués especialitzar i que fos afí a la meva manera de treballar i de ser, però que a l’hora tingués sortida laboral, i diguéssim que tot el que es treballa en aquest àmbit (maquetar, la tipografia, la presentació del text, la direcció de fotografia o il·lustració, la part més artesanal i física de fer un llibre, etc) m’agrada molt i té a veure amb la meva experiència prèvia, però portada d’una forma més endreçada i concreta en un entorn que m’és molt inspirador, ja que la meva mare és una gran lectora i vaig créixer envoltada de llibres.

Amb què t’has inspirat per fer la maquetació de l’especial 40 anys de La Veu?

Amb la festivitat d’un gran aniversari com aquest. Volia que el disseny fos festiu però que a l’hora fos senzill, ja que en el món del periodisme el més important és el contingut i res pot robar-li el protagonisme, almenys no en excés. El fet també que esdevingui a l’estiu fa que hagi optat pel blau i el groc (l’aigua i el sol), que a més a més són colors complementaris, pel que contrasten molt bé, i les garlandes de colors em recorden a les festes típiques del carrer del barri o poble, que s’estan perdent però espero que a poc a poc es recuperin.

A banda de l’especial que s’ha tret en commemoració als 40 anys, al diari també s’hi ha fet canvis. Quins són els que destacaries més?

Principalment les capçaleres temàtiques del diari, per remarcar el canvi de contingut a l’hora de llegir-lo, i apartats especials com els del cinema i les xarxes socials. També hem inclòs el nou logotip de La Veu, en consonància amb la tipografia que ja s’havia escollit prèviament, que és una serif amb un contrast més accentuat. En general he intentat crear un disseny subtil, que no perdi l’essència de la Veu, però que sigui una mica més elegant i minimalista. També he donat més protagonisme als colors de cada secció gràcies al nou estil de les firmes d’autor dels articles.

En el món editorial la seva maquetació i disseny prenen diferents estils i formats. Com t’adaptes a cada estil per pensar-ne un disseny?

Tot i que he de reconèixer que cada dissenyador té els seus gustos personals, sempre s’ha de tenir present cap a quin públic et dirigeixes i quin és el to del contingut, la marca o l’empresa. A partir d’aquí s’escullen les tipografies, la paleta de colors i la maquetació més idònia pel tipus de to que es busca, i es van fent proves fins que trobes una que funcioni. Personalment per mi és important que també n’estigui satisfeta i que també m’agradi, encara que el tema no m’interessi o no tingui res a veure amb mi… suposo que això també marca el propi estil a l’hora de treballar i generar projectes, però no s’ha d’interposar amb l’estil del client ni amb la funcionalitat que es necessita.

Has estat l’ànima de la preparació de l’exposició dels 40 anys del diari al Museu de la Pell. Amb quin criteri has seleccionat les portades? 40 portades són pels 40 anys del diari? Què hi podem trobar a l’exposició?

Vaig agafar tots els llibres i arxius de tots aquests anys i vaig escollir unes 4 o 5 portades per any, basant-me en la particularitat de la notícia i també en la seva presentació. Les dels primers anys van ser fàcils per a mi perquè tenien aquell toc artesanal que ja ho fa atractiu. Després, els companys de redacció de La Veu van escollir quina era la portada més rellevant per cada any. Realment són 41 portades, ja que vam afegir la primera que es va fer l’any 1982 i l’última d’aquest any del 2022 abans de setembre, però efectivament és un recull de l’evolució del diari i dels successos més destacats de tots aquests 40 anys en què La Veu ha estat informant. A l’exposició hi podreu trobar aquestes 41 portades en format gran, els gegants periodistes de La Veu, un recull dels premis atorgats, així com eines antigues i retros que s’han anat fent servir al llarg dels anys en el periodisme. També mostrem quina ha sigut l’evolució de la capçalera de La Veu de l’Anoia, que a l’inici no tenia aquest nom, i una zona que és una biblioteca/estudi de redacció on es poden consultar tots els arxius en paper, i els digitals en l’ordinador. És molt probable que molts us veieu en les publicacions o us portin records viscuts, així que no us la perdeu!