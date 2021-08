Mor el pastisser igualadí Hermini Pla i Vich

El conegut pastisser igualadí Hermini Pla i Vich, ha mort a l’edat de 89 anys.

Tota una vida lligat a la Pastisseria Pla que havia fundat el seu avi Manel el 1888. Va ser l’ànima que va fer la transformació d’un establiment, on es venien pastissos d’elaboració pròpia, a un punt de trobada a la cruïlla de la Rambla Sant Isidre amb el carrer de Sant Magí. Quan era jove el local es caracteritzava per un sostre que representava unes noces d’àngels, que havia pintat parent capellà i catedràtic en Belles Arts, i per un suport metàl·lic artístic damunt el taulell on hi havia el fil de lligar els pastissos embolicats. Va abordar la renovació mantenint les tradicions i donant relleu a el “Llaminer” una de les figures d’aquell quadre. En va fer una estàtua – un vailet que menja xocolata – pel centenari de l’establiment i avui és un dels emblemes de la ciutat a l’estar a la façana a peu del carrer i del que també se n’ha fet una auca. Va saber mantenir sempre el caliu innovador i ciutadà, amb les cèlebres ‘Coques d’Igualada’ i va conrear un esperit de crítica constructiva en l’esdevenir de la ciutat.

Al capdavant de l’establiment hi ha avui la seva filla Anna, la quarta generació familiar. A ella, a la seva esposa Carme i a tota la seva família i clients ens unim en aquests moments de condol.

L’ofici funeral tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria el divendres 20 d’agost a les 10 del matí.