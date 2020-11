Mor Antoni De Solà, que fou alcalde de Pujalt i president del Consell Comarcal, en accident de trànsit

La matinada de dijous ha mort en accident de trànsit l’exalcalde de Pujalt, Antoni de Solà i Pereta. L’accident va succeir a la carretera C-1412, a l’altura de Copons per causes que es desconeixen, segons han indicat els Mossos d’Esquadra. Pel que sembla, el cotxe hauria sortit de la via en una zona sense aparent perill, i hauria caigut a la riera. Tenia 64 anys d’edat.

De Solà va ser alcalde de Pujalt de 1983 a 2019, esdevenint el seu primer representant durant 36 anys -l’alcalde que ha estat més temps sense interrupció a l’Anoia- i va ser tota una referència política a la comarca, com a primer president del Consell Comarcal de l’Anoia, de 1991 a 1995, i com a president de l’Ateneu Igualadí, de 1995 al 2002. Va ser militant de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), i posteriorment es va presentar a les eleccions municipals com a Junts per Catalunya, les últimes el 2019. Malgrat guanyar a les últimes eleccions, va cedir el càrrec a Pere Massana, d’ERC.

En el camp professional, s’havia dedicat a la pagesia seguint la tradició familiar, i, posteriorment, va fundar l’allotjament rural de “Cal Senyoret” -renom familiar de casa seva a Pujalt-, un dels més coneguts i apreciats de l’Alta Anoia. Va ser també el president del Consorci de Promoció Turística de l’Alta Anoia.