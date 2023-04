Pizzeria Restaurant Munich, un icònic i singular establiment al bell mig d’Igualada

Era el mes de setembre d’aquest passat 2022 quan la Pizzeria Restaurant Munich començava a festejar els seus 50 anys de presència al cor de la ciutat d’Igualada, ocupant una secció de la planta baixa i primer pis de l’edifici número 30 de la Rambla de Sant Isidre. Això és, aquest icònic i popular restaurant es vestia de gala per a participar a tothom de diferents festejos commemoratius, entre els quals van destacar concerts de música, a l’entorn de l’establiment, interpretant peces dels anys 80’ i de temps més recents. En aquest sentit, i és amb motiu del 50è aniversari, que vaig considerar avinent de reservar-me per aquest mes de març -amb motiu del Dia Internacional de la Dona- per convocar i entrevistar a aquestes dues dones, la Rosa i la Mercè, des de la perspectiva de confeccionar un relat de segell biogràfic sobre el seu dia rere dia darrere la barra d’aquest significat establiment; sobretot pel que fa a voler posar en valor la seva tasca i talla professional, no sense elogiar el seu tracte cordial i comunicatiu. Elles, Rosa Capdevila, esposa d’Antoni Puig, durant llargues dècades al peu del canó fins al moment de la seva jubilació, i Mercè Puig, la filla del matrimoni Puig Capdevila, que regenta el restaurant des de fa unes dècades, són les que han donat vida i continuïtat a un testimonial negoci familiar i a una manera molt personal d’entendre i presentar l’essència de la restauració.

Els orígens de l’actual Pizzeria Restaurant Munich cal situar-los a principis dels anys 70’ de la passada centúria, període en el qual un germà del titular Antoni Puig acabava d’inaugurar una “Salsitxeria” (tipus Frankfurt), a la ciutat de Mataró. A propòsit d’aquest model de servei gastronòmic, un viatge a Munic per part del matrimoni Puig Capdevila i del matrimoni i amics Joe i Madrona, de la Granja Pla, els va servir com a referent per a una imminent obertura, i de forma participativa, de la Pizzeria Restaurant Munich; una denominació, la de “Munich”, i rememorant l’any de les Olimpíades de Munic, proposada en una època en què no eren permesos els noms en català. Efectivament, així va ser com Antoni Puig i Rosa Capdevila, després de set anys de casats, van tirar endavant, al mes de setembre de 1972, aquesta empresa familiar, constituïda en societat, amb els seus amics Joe i Madrona.

La necessitat d’una dedicació completa a un negoci de restauració que no tardaria a guanyar clientela va obligar a què la Rosa Capdevila deixés la seva feina com a treballadora de Cal Biosca i es lliurés totalment al món de l’hostaleria; moment en què la seva filla Mercè, la gran, ja tenia sis anys i la petita Sònia, tres. Comptant, de sempre amb un bon equip de treballadors, aquesta Pizzeria Restaurant, en una primera època va tenir com a cambreres a l’Emília, la Carmen i la Germaine, també molt conegudes per haver treballat a la Granja Pla. En qüestió de temps, un més complet servei de professionals de l’hostaleria va permetre ampliar les prestacions del local, oferint altres plats més enllà de la típica salsitxa de Frankfurt, bo i mantenint com a plat estrella la famosa i inconfusible “Pizza” del Munich, feta a la manera de l’Antoni Puig i reconeguda com a un producte gastronòmic, llavors, sense cap competència. La concurrència de públic en aquest restaurant va fer que durant prop d’una dècada l’horari anés des de les 6 del matí fins a les 2 de la matinada, i sense tancar ni un dia a l’any.

Des de la perspectiva de l’ocupació de l’espai, cal subratllar que la idea del disseny de la façana i de bona part de la tribuna del restaurant va ser obra del Joe de la Granja Pla, que era tot un artista en arts pictòriques, incorporant un bell semblant dels perfils arquitectònics de les típiques cases del centre de la capital de Baviera, Munic; al capdavall una estètica incomparable que la propietat ha sabut perpetuar immaculadament fins ara.

I, va ser a l’any 1996 quan la família Puig Capdevila va decidir de comprar tot l’edifici, del qual la meitat de la propietat -fins aleshores- havia pertangut a les dues famílies. A resultes d’aquesta total disposició, i en mans de la Mercè Puig, a tothora mantenint el tret distintiu d’aquest emblemàtic servei de restauració; la Pizzeria Restaurant Munich s’ha sabut acomodar en tots els sentits als temps que corren.