22 de setembre de 2025

Montserrat demana tancar l’accés al Parc Natural quan hi hagi previsió de pluges torrencials

Tots els accessos al monestir ja estan oberts, però els funiculars de Sant Joan i la Santa Cova es mantenen tancats

© ACN via Abadia de Montserrat

El Patronat de la Muntanya de Montserrat demanarà a Interior que valori la possibilitat de tancar el Parc Natural quan hi hagi episodis de pluges torrencials com el d’aquest diumenge. El gerent del patronat, Xavier Aparicio, ha demanat que es plantegi aplicar aquesta mesura igual com passa quan hi ha un risc molt elevat d’incendi.

“Ho posarem sobre la taula i a Montserrat podem acollir una prova pilot”, ha exposat Aparicio. Les pluges van provocar que els Bombers haguessin de fer quatre rescats amb una seixantena de persones implicades. En aquests moments tots els accessos per carretera al monestir ja estan oberts i també funciona amb normalitat el cremallera i l’aeri. En canvi, els funiculars de Sant Joan i la Santa Cova estan tancats.

SalutACN