Les tempestes escombren el centre i el sud de l’Anoia i Montserrat

Les tempestes d’aquest diumenge a l’Anoia, que han obligat a activar l’alerta taronja per perill alt d’intensitat de pluja, han tingut especial força al sud-est de la comarca, deixant algunes incidències al nostre territori.
Al Bruc s’hi han acumulat 134 mm, essent el registre més elevat a la comarca. La zona més propera al massís de Montserrat ha tingut les acumulacions més grans. A la Conca d’Òdena hi ha registres d’entre 35 mm i fins a 129 – registrats al Xaró -. A Piera s’han superat els 50 mm, igual que a Bellprat.
L’Alta Anoia, en canvi, ha registrat dades molt minses en comparació a la resta de la comarca.
Rescats a Montserrat i a Vilanova sense afectacions personals
A Montserrat, els bombers han evacuat gairebé una trentena de persones que es trobaven al Funicular de Sant Joan fins al monestir, ja que el vehicle no podia avançar per una esllavissada a la via. Al Bruc, els bombers han ajudat a 5 persones a arribar a un refugi a la muntanya, i també han rescatat 4 persones que es trobaven en un cotxe en una zona que s’estava inundant. A la Santa Cova s’hi han refugiat 9 persones fins q la pluja ha cessat, essent acompanyats pels bombers.
A Vilanova del Camí, els bombers han evacuat il•lès al conductor d’un cotxe que havia quedat encallat en un pas inferior inundat, al carrer de la Metal•lúrgia del polígon industrial del municipi.
Passos i accessos a rius i rieres, tancats durant tota la tarda
En diferents municipis, com Piera o Vilanova, Agents Rurals i policies locals han tancat accessos inundables a rius i rieres per evitar complicacions. Com a conseqüència de diferents esllavissades, la carretera entre Can Maçana i Montserrat ha estat tallada tota la tarda, tot i que els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona estan treballant per restablir el trànsit en els dos carrils.