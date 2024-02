Montbui prepara les disfresses per celebrar el Carnestoltes, demà

Publicitat

Aquest dissabte tindrà lloc la tradicional festa de la transgressió i la disbauxa: el Carnestoltes. A Santa Margarida de Montbui es duran a terme dues celebracions: la rua infantil durant la tarda amb concentració a Montmercat i petita rua pels carrers adjacents, i, posteriorment el Carnestoltes de grans, en horari de vespre nit, amb rua pel Nucli Urbà i ball final amb veredicte del jurat i repartiment de premis a Mont-Àgora.

De forma cronològica, a partir de dos quarts de cinc de la tarda, començarà el Carnestoltes Infantil. L’activitat està especialment adreçada als més menuts. Tots els infants que vagin disfressats rebran el corresponent obsequi.

En aquest carnestoltes infantil es farà també una petita rua, a partir de les 5 de la tarda, amb sortida i arribada a Montmercat. Els/les participants passaran pel carrer de la Mercè, carrer del Pont, Boulevard i finalitzaran a Montmercat. L’activitat és organitzada per les regidories d’Educació i Cultura (a través dels serveis d’infància -Centre Obert-).

Pel que fa al Carnestoltes d’Adults, amb inscripcions ja tancades, la concentració de les carrosses es farà al carrer Pau Casals (costat Mercadona), des d’on començarà la rua, que farà el tradicional recorregut de les anteriors edicions per Passeig Espanya fins a arribar a la Carretera de Valls (Boulevard complet). Tot seguit es girarà cap al carrer del Pont, continuant per aquest fins al carrer la Mercè, per finalitzar a Mont-Àgora

Els premis del Carnestoltes d’Adults de Montbui seran els següents: premis a les millors comparses, amb un primer premi de 400 euros; un segon de 300 euros i un tercer premi de 200 euros. També hi haurà premis a la comparsa més nombrosa, a la més treballada; a la més divertida, a la més crítica, a la més original, a la més “bailonga” i a la més sostenible. Tots amb un valor de 100 euros.

Pel que fa a la categoria de premis individuals, enguany es lliurarà un primer premi de 100 euros a la millor disfressa individual; el segon premi estarà valorat en 80 euros i el tercer individual rebrà 60 euros.

Val a dir que la bonificació econòmica per a la comparsa que porta la carrossa del Rei Carnestoltes serà de 300 euros

