Montbui en obres per la millora de la rotonda entre el carrer del Pont i el Bulevard i la reforma de la plaça Finisterre

Dilluns passat van començar els treballs de millora de la rotonda-enllaç ubicada entre el carrer del Pont i el Bulevard montbuienc, a la zona sud del Nucli Urbà. Aquesta actuació suposarà una important millora, ja que es dignificarà una rotonda de reduïdes dimensions i que generava força problemes a alguns vehicles mitjans o grans en el moment de maniobrar.

Durant els primers dies d’aquesta actuació, els conductors de vehicles privats han hagut d’anar adaptant els seus hàbits, evitant en la mesura del que és possible el pas per aquest punt, tenint en compte que durant la major part de la jornada, entre les 8 del matí i les 18.30 hores, es dona pas alternatiu en un i altre sentit de la marxa (el pas està regulat per personal d’obra en el tronc de la Carretera de Valls). Fins el moment, però, i excepte a determinats moments quan s’han format petites retencions, l’afectació de cara als usuaris està sent molt limitada.

Fins el final d’aquesta obra està prohibit el pas de camions i vehicles de pes superior a 3’5 tones pel carrer del Pont, venint des del carrer La Mercè en direcció a la carretera de Valls (desviament obligatori de turismes pel carrer Sant Jordi). També està prohibit el pas de camions i vehicles de pes superior a 3’5 tones pel carrer del Pont, des del Pont de la Palanca en direcció a la carretera de Valls (desviament de turismes pel carrer Can Passanals).

El tram de via del carrer del Pont entre el Carrer Sant Jordi i la Carretera de Valls està tancat a la circulació, excepte per a casos d’accés o sortida de veïns al/del seu gual. La sortida del gual s’ha de realitzar en contra direcció fins al carrer Sant Jordi. Per aquest fet, des de la Policia Local de Montbui preguen màxima precaució als veïns i veïnes a l’hora de maniobrar. I es recomana, en la mesura que sigui possible, l’ús del vehicle privat.

Val a dir que també s’han fet efectives les afectacions pel que fa als autobusos del transport públic. Així, estan provisionalment fora de servei les parades del carrer del Pont, 6 i la que està ubicada al carrer del Pont, 62. S’ha habilitat una senyalització provisional de parada de bus al carrer La Mercè (zona Plaça Manuel Rosales). El recorregut alternatiu de l’autobus es fa pel carrer Santa Margarida, en direcció a la carretera de Valls.

Des de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui es reitera als veïns i veïnes que respectin les indicacions i que planifiquin les seves rutes i moviments per evitar en la mesura del que sigui possible aquestes zones.

En marxa les obres de construcció de la nova plaça Finisterre

Durant els darrers es van encetar les obres de construcció de la nova Plaça Finisterre, una de les actuacions que han de permetre canviar la cara a un dels principals accessos de Montbui i a un dels espais més durs urbanísticament del municipi.

El projecte de remodelació de la Plaça Finisterre inicialment anava lligat al canvi de l’accés viari entre aquest barri montbuienc i Igualada pel pont de la Palanca. Finalment, però aquest altre projecte es durà a terme en una fase posterior. Les obres van incloure, en una fase prèvia, l’enderroc de l’antic edifici del Banc dels Aliments.

Ara es fa la millora i condicionament integral de tot l’espai (s’actua sobre un total de 790 metres quadrats). D’igual manera es reurbanitzarà completament la Plaça Finisterre per poder disposar d’una zona de majors dimensions per ubicar-hi uns nous jocs infantils (aproximadament uns 250 metres quadrats).

També es mantindrà una zona d’estada, lligada al mural de la font executat al mur de l’edifici colindant al costat oest, amb mobiliari nou. Es crearà una nova zona de mirador cap al riu Anoia, d’aproximadament 250 metres quadrats, i es farà una nova pavimentació de l’espai i una millora important en la jardineria. D’igual manera hi hauran noves xarxes de rec, enllumenat i drenatge.

Les obres de remodelació de la Plaça Finisterre van a càrrec de l’empresa Ingeniería Constructora Manresana SL. El projecte i la direcció d’obres van a càrrec d’Enginyeria Vall. Els treballs es preveu que puguin finalitzar durant la primavera del 2023.

La intervenció suposa una inversió de 278.784 euros, dels quals 240.000 són subvencionats a través de la Diputació de Barcelona (Pla General d’Inversions 2020-2023).