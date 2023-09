Montbui comença les celebracions de la Setmana de la Gent Gran

Aquest pròxim diumenge 1 d’octubre a partir de les 6 de la tarda tindrà lloc a la Sala Auditori Mont-Àgora l’acte inaugural de la Setmana de la Gent Gran. A més de la presentació, es durà a terme un esperat espectacle de Play-back, una de les activitats habituals d’aquest certamen, que en aquesta ocasió anirà a càrrec del grup Bella Amistad. L’activitat és d’accés lliure i gratuït, i l’aforament està limitat a la capacitat de la sala.

La Setmana de la Gent Gran continuarà el dilluns 2 d’octubre amb un Taller de Manualitats per “decorar caixes de fusta”. L’activitat permetrà decorar caixes de fusta amb la tècnica del découpage i altres materials. Les places són limitades. L’activitat es durà a terme al CCC La Vinícola a partir de dos quarts de sis de la tarda.

El dimarts 3 d’octubre començarà amb una Activitat física i esmorzar saludable. A partir de dos quarts de 10 del matí, l’amfiteatre del Passeig Catalunya acollirà una sessió de gimnàstica per a la gent gran, que finalitzarà amb un esmorzar saludable. L’activitat és gratuïta.

I a partir de les 5 de la tarda començarà una Tarda de Bingo per a la Gent Gran, al CCC La Vinícola. Hi haurà premis pels guanyadors i guanyadores de les tradicionals línies i bingos. Activitat d’accés lliure i gratuït.

El dimecres 4 d’octubre els avis i àvies del Centre de Dia Montbui rebran la visita de la cantant Aroa Bermúdez, que farà un petit concert a partir de les 11 del matí.

Ja a la tarda, a partir de les 17 hores, es realitzarà l’activitat divulgativa i formativa “Resol dubtes del teu mòbil”. Es tracta d’un taller gratuït que es farà al CCC La Vinícola i que permetrà explicar aquelles qüestions bàsiques sobre la utilització dels telèfons mòbils. Requereix inscripció prèvia.

Les activitats del dijous 5 d’octubre començaran amb una activitat física i esmorzar saludable al Passeig Catalunya.

A partir de les 6 de la tarda, Cinemes Mont-Àgora acollirà una sessió de cine-fòrum amb la projecció de la pel·lícula “El cartero y Pablo Neruda”. La projecció es farà a la Sala Petita, amb aforament limitat i accés gratuït.

El divendres 6 d’octubre s’organitzarà una Sortida Cultural a Penelles i Cervera. La sortida portarà als avis i àvies montbuiencs fins a la Segarra, per conèixer les peculiaritats dels murals del poble de Penelles i també una visita al singular Nucli Antic de Cervera. La sortida inclou esmorzar abans de sortir, autobús, visites guiades i dinar. L’hora de sortida serà a les 8 del matí. El preu de l’activitat és de 25 euros. Requereix inscripció prèvia.

El dissabte 7 d’octubre a partir de les 12 del migdia tindrà lloc a l’Ateneu Cultural i Recreatiu del Nucli Antic una sessió de teatre-vermut amb la representació de l’obra “La primera”, de Joan Valentí. L’obra relata la desconeguda història de Natividad Yarza, la primera alcaldessa de Catalunya, a través de monòlegs, lectures, projeccions i música. L’activitat té aforament limitat. En acabar hi haurà un petit refrigeri per als assistents. L’activitat té accés gratuït. Per poder veure l’obra cal recollir la corresponent invitació a l’Associació de Veïns La Margarida i a Mont-Àgora.

També el mateix dissabte, però a les 6 de la tarda, la sala petita Mont-Àgora acollirà la presentació del llibre “Jubilados al poder”, a càrrec del seu autor, Agustí Galera Santisteban. L’obra narra en format novel·lesc com diferents persones grans, si treballen plegades, poden aspirar a fer possible un país millor, demostrant resiliència i una força que permet superar fins i tot les crisis més difícils. L’activitat té entrada lliure i gratuïta.

I finalitzarà la Setmana de la Gent Gran el diumenge 8 d’octubre amb el tradicional Dinar de la Gent Gran de Montbui, el qual es farà a la Sala Auditori Mont-Àgora. L’activitat inclourà l’homenatge “Noces d’Or”. Durant el dinar hi haurà diferents sorpreses i finalitzarà l’acte amb ball amenitzat per Sheila Grados i Bartomeu. El Dinar de la Gent Gran començarà a les 2 de la tarda, tot i que s’obriran portes al recinte mitja hora abans.

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, a través de la regidoria de Gent Gran, organitza les activitats d’una Setmana de la Gent Gran, que vol dinamitzar i aconseguir la màxima implicació de les persones grans del municipi.