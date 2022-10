Montbui celebrarà del 3 al 9 d’octubre una nova “Setmana de la gent gran”

Montbui celebrarà entre els dies 3 i 9 d’octubre una nova edició de la “Setmana de la Gent Gran”. L’edició d’enguany recupera, després de dos anys, un dels actes emblemàtics, el Dinar de la Gent Gran, el qual no s’havia pogut realitzar per les restriccions derivades de la pandèmia de covid-19.

Enguany el programa d’activitats començarà el dilluns 3 d’octubre amb l’espectacle per a la Gent Gran “Elogiant a Charles Chaplin”, un recorregut per les obres musicals més famoses de Charles Chaplin, de la mà del violoncelista Edmon Bosch i la pianista Montserrat Talló.

L’endemà, dimarts 4 d’octubre, es realitzarà una activitat de gimnàstica amb esmorzar saludable a l’aire lliure, en concret a l’amfiteatre del Passeig Catalunya (aquesta activitat es faria a Mont-aQua en cas de pluja). I també el dimarts 4 d’octubre, però a les cinc de la tarda, s’organitzarà un Bingo per a la “Gent Gran” al CCC La Vinícola.

El dimecres 5 d’octubre a partir de les 11 del matí s’organitzarà un Taller Floral al Viver del Rec d’Igualada. Aquesta activitat requereix inscripció prèvia i està limitada a la participació de 15 persones.

Continuarà la “Setmana de la Gent Gran” el mateix dimecres 5 d’octubre, a partir de les 6 de la tarda, amb una projecció cinematogràfica a la Sala Petita Mont-Àgora. Es podrà veure la pel·lícula “100 días con la Tata”, film de Miguel Àngel Muñoz, molt humà, i que s’ha convertit en un símbol audiovisual sobre el confinament derivat de la pandèmia de covid-19.

El dijous 6 d’octubre s’organitzarà una nova sessió de gimmnàstica per a la Gent Gran, amb esmorzar saludable, a l’amfiteatre del Passeig Catalunya. El mateix dijous, però a partir de les sis de la tarda, el grup “Bella Amistad” oferirà el seu millor repertori de “Play-back” a la Sala Gran Mont-Àgora.

El divendres 7 d’octubre els avis i àvies montbuiencs es desplaçaran fins el municipi de Salàs de Pallars (Pallars Jussà), on visitaran les Botigues Museu d’aquest municipi i dinaran en un conegut restaurant de la zona. La sortida d’aquesta activitat es farà a dos quarts de vuit del matí, des de la rotonda del Bou. El preu del tiquet és de 25 euros. Places limitades. Els tiquets es poden adquirir a l’Ajuntament montbuienc, de 10 a 12 hores.

El dissabte 8 d’octubre a partir de les 4 de la tarda s’organitzarà al CCC La Vinícola un Campionat del conegut joc de cartes Remigio. Hi haurà premis pels guanyadors. I el mateix dissabte 8 d’octubre, però a partir de dos quarts de sis de la tarda, s’organitzarà a l’esplanada de l’església de Santa Anna del Saió una Cantada d’Havaneres (aquesta activitat es faria a Mont-Àgora en cas de pluja). Hi haurà rom cremat i hi actuarà el grup “Son de l’Havana”.

I el diumenge 9 d’octubre es durà a terme a Mont-Àgora el Gran Dinar de la Gent Gran, el dinar-festa més especial pels avis i àvies del municipi. Es realitzarà l’Homenatge “Noces d’Or” i hi haurà moltes més sorpreses. Hi haurà places limitades. Els tiquets per a aquest Dinar, al preu de 10 euros, es podran adquirir a l’Ajuntament montbuienc, de dilluns a divendres, i fins a límit d’existències, al preu de 10 euros. Cal tenir en compte que les activitats d’aquesta Setmana de la Gent Gran són prioritàriament per a persones empadronades a Montbui. Per aquest motiu, en les activitats amb inscripció prèvia, es requerirà identificació amb el DNI