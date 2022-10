Montbui celebra demà la Gala de l’Esport

Demà, dissabte a partir de les 8 del vespre es durà a terme a la Sala Auditori Mont-Àgora una nova edició de la Gala de l’Esport de Montbui, organitzada per la regidoria d’Esports de l’Ajuntament montbuienc.

La gala d’enguany tindrà diferents novetats pel que fa tant a l’organització dels premis com també al criteri d’elecció dels finalistes. D’entrada, s’establiran dos blocs principals de premis. D’una banda, aquells finalistes que són escollits directament per les mateixes entitats montbuienques, i que representaran a totes les entitats de l’esport federat i escolar montbuienc. I de l’altra es lliuraran les diferents mencions al mèrit esportiu, les quals han estat escollides per un jurat format per periodistes i persones del món esportiu del municipi.

Els finalistes presentats per les entitats esportives de Montbui són Xavier Alonso i Nora Romera (AEE Institut Montbui), Èrika López i Abril López (AMPA Antoni Gaudí), Saul Gámez i Alex Suera (AFA García Lorca), Paula Heras i Didier Ortiz (AMPA Montbou), Alfonso Jorge i Raúl Giménez (Club Petanca Montbui), Edgar Maldonado i Òscar Gregorio (CF Montbui), Josep Pons (Club Escacs Montbui), Lucía García i Valentina Cucos (Club Esportiu Montbui), Èric Pasadas i Manel Pérez (Club Futbol Sala Montbui), Blanca Jiménez i Elia Ibañez (Club Handbol Montbui), Víctor Duarte i Pablo Duarte (Club Tennis Montbui), Jaume Marcé i Miquel Claramunt (Moto Club Montbui), Jesús Milán i Albert Benito (Unió Esportiva Sant Maure) i Oriol Malet i Paula Luque (Hoquei Club Montbui).

En finalitzar la gala es coneixeran els millors esportistes masculí i femení del municipi, els quals seran triats per votació del jurat, d’entre els diferents premiats, així com també es lliurarà el premi al millor esportista èlit del municipi.

L’accés a la Gala de l’Esport és per invitació, les quals es gestionen a través de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. Com és habitual, durant la Gala de l’Esport hi haurà animació a través del presentador (serà un reconegut showman). I finalitzarà l’acte d’homenatge als millors esportistes de Montbui amb un petit pica-pica al mateix vestíbul de Mont-Àgora pels assistents.