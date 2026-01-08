Montbui aprova el pressupost 2026, de gairebé 11 milions d’euros

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar en el darrer ple extraordinari un pressupost de gairebé 10,8 milions d’euros. També es van aprovar inicialment els pressupostos dels ens dependents: 623.000 euros del Patronat Llars d’Infants Municipals, 857.353 euros de la societat municipal Montbui Activa SL i un pressupost de 15.850 euros pel que fa al Consorci la Tossa de Montbui.
El pressupost es va aprovar per majoria absoluta amb els vots favorables dels regidors i regidores que formen l’equip de govern (Ara Montbui), de la regidora del grup municipal SOM Montbui-ERC i el regidor no adscrit. Es van abstenir els regidors del PSC Montbui i va votar-hi en contra el del grup municipal VOX Montbui.
El regidor d’Hisenda Adrià Castelltort va repassar les principals partides del pressupost municipal, tant les d’ingressos com les de despeses, i també va especificar els pressupostos dels organismes dependents durant l’explicació d’aquest important punt.
Les principals inversions recollides en el pressupost són les expropiacions necessàries per fer possible la segona fase del vial entre el Nucli Antic i el Nucli Urbà (15.000 €); una partida per a arranjament de camins (35.000 €); l’arranjament històric de la portalada de La Tossa (25.000 €); la compra de mobiliari i petites obres (180.000 €) i la inversió en equips informàtics (10.000 €).
Durant la seva explicació, Castelltort va recordar que “està prevista una reducció important de les despeses derivades de l’inici del nou contracte de gestió de residus. D’entrada, s’ha previst que la despesa sigui 185.000 € inferior en el Pressupost de Sostenibilitat i Medi Ambient, tenint en compte que es disposa d’una ajuda dels Fons europeus Next Generation i també està prevista una reducció important dels costos del tractament de residus”.
El regidor d’Hisenda montbuienc va assenyalar també que ”gràcies a la gestió eficient del govern i a les mesures preses com el canvi de l’enllumenat públic a llums LED, a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments municipals i a la reducció del preu de l’electricitat s’ha aconseguit una reducció molt important en consum energètic de llum”.
La regidora de Persones Núria Sánchez Palos va valorar l’increment previst en l’apartat de personal, recordant que es crearan noves places (tècnic/a de Joventut, subinspector de la Policia Local i una nova plaça de jardiner/a per a la Brigada Municipal). Sánchez va assenyalar que “enguany hem batut el rècord de processos selectius i aquest nou pressupost garanteix seguretat econòmica, seguretat jurídica i seguretat en la prestació dels serveis públics”.
Entre les partides del pressupost municipal que s’incrementaran estan les de salut pública (pels controls de legionel·la), benestar animal (ADN caní), cultura i festes, i hisenda. També es destinarà una partida de 30.000 euros de fons propis a consolidar el sistema de targetes moneder en acció social, i es farà una aposta important per potenciar l’àrea de Transició Digital municipal amb importants partides per garantir el manteniment dels serveis telefònics i informàtics, implantar la nova APP municipal i aconseguir millores en la ciberseguretat de la institució.
Val a dir que durant el període d’elaboració del pressupost, el grup municipal Som Montbui-ERC a través de la seva regidora Cristina Ferrer va aportar diferents propostes per col·laborar amb el govern municipal per millorar qüestions sensibles per a la ciutadania del Casc Antic montbuienc. Està previst que durant els pròxims mesos, i un cop es conegui el romanent de tresoreria de la corporació municipal, l’Ajuntament montbuienc realitzarà una modificació de crèdit del pressupost municipal per dotar partides procedents d’aquest romanent de tresoreria amb les principals inversions d’enguany.