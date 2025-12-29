Els millors Tortells de Reis d’Igualada aquest 2026

A Catalunya, el tortell és un dels dolços més tradicionals i apreciats, especialment durant les festes de Reis i Sant Antoni. La seva història es remunta a la festa romana de les Saturnals, on es menjaven postres similars, després d’acabar la temporada de collites, amb una fava dins. Qui trobava la fava tenia molta sort per a la collita de l’any següent.
La tradició del tortell
La tradició de menjar tortell a Catalunya és molt antiga. Amb el temps, ha anat evolucionant i avui en dia podem trobar-ne de diferents gustos i farciments: massapà, nata, confitures… Alguns fins i tot porten moneda d’or dins, com en l’època del rei Lluís XV.
On trobar els millors tortells de Reis a Igualada?
A Igualada, les pastisseries més mítiques de la ciutat ofereixen una gran varietat de tortells tradicionals i innovadors.
- Pastisseria Fidel Serra: coneguda per la seva gran tradició en l’elaboració de dolços i pastissos.
- Pastisseria Pla: ofereix una àmplia gamma de tortells tradicionals i innovadors.
- Oscar Pastisser: destaca per la seva creativitat en la pastisseria i els seus deliciosos tortells.
- Confiteria Closa: una de les més tradicionals de la ciutat, amb una gran experiència en l’elaboració de tortells i altres dolços.
Pots visitar qualsevol d’aquests establiments per gaudir d’un deliciós tortell fet amb les mans d’artesans experts. Fes-te amb el teu tortell preferit i gaudeix d’aquesta tradició catalana amb la teva família i amics.