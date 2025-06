Més de 26 anys de presó per a l’assassí de la seva exparella a Vilanova del Camí el 2022

L’home que va assassinar la seva exparella l’abril del 2022 a Vilanova del Camí ha reconegut els fets i ha acceptat 26 anys i 3 mesos de presó pels delictes d’assassinat amb acarnissament i traïdoria, lesions i contra la integritat moral. La fiscalia demanava inicialment 29 anys de presó, però s’ha arribat a un acord de conformitat i el judici amb jurat popular que havia de començar dilluns passat a l’Audiència de Barcelona no s’ha celebrat.

Un crim masclista

Els fets van passar la matinada del 15 d’abril de 2022 al domicili que compartien. Durant una discussió, ell la va agredir de forma violenta amb una arma blanca fins que va arribar la policia, alertada per la filla, que també va resultar ferida. La dona va morir a l’hospital.

La filla, que també va resultar ferida de menys gravetat per defensar la seva mare, va alertar la Policia Local, que va acompanyar-la al domicili. La dona va ser atesa pel SEM i posteriorment traslladada a l’hospital, on va morir a conseqüència de les ferides. La filla pateix un trastorn per estrès posttraumàtic que s’està tractant.

L’home, de 46 anys, havia mantingut una relació sentimental amb la víctima des del 2019, però en el moment dels fets ja no eren parella.

La condemna

Per tot això, l’Audiència de Barcelona l’ha condemnat a 26 anys i 3 mesos de presó per un delicte d’assassinat amb acarnissament i traïdoria, un delicte de lesions i un altre contra la integritat moral. L’home també ha d’indemnitzar els dos fills de la víctima 120.000 euros a cadascun i 44.500 euros més per lesions i seqüeles a la filla agredida. Al pare de la dona també haurà de pagar-li 80.000 euros. La condemna inclou la prohibició durant 10 anys d’acostar-se a menys de 1.000 metres de distància d’ells i a qualsevol comunicació i 5 anys més de llibertat vigilada i la prohibició de tinença d’armes durant 4 anys.

L’acusat complia pena de presó provisional per aquesta causa des del 17 d’abril del 2022.

Si estàs patint una situació de violència de gènere, pots trucar al telèfon 016 del Ministeri d’Igualtat espanyol, a la línia 900900120, o al correu electrònic 900900120@gencat.cat de la Generalitat. Són serveis gratuïts i confidencials que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Aquest servei atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència de gènere.