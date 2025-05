Publicat a l'edició del periòdic del 26 de maig de 2025

Antoni Veraguas i Gené.- El primer grup de baby-boomers van fer seixanta-cinc anys el 2023, i en els pròxims anys tota aquesta generació s’anirà jubilant amb un nombre considerable. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya el passat any 2024 a Igualada els més grans de seixanta-cinc anys varen ser de 8631 persones (un 20,7% dels ciutadans), i els infants i adolescents van ser 8597 xifra lleugerament inferior.

Als pròxims anys segons l’INE la generació baby-boomer anirà superant l’edat dels seixanta-cinc anys entre 2023 i 2040 és previsible que si no s’incrementa la natalitat, a Igualada hi haurà més avis que nets en un curt termini. Aquesta generació serà la que més anys viurà, ja que gaudirà de major esperança de vida, i es preveu que serà de 83,2 anys; 80,3 en homes i 86,1 en dones. Tot i les possibles defuncions és d’esperar que el total de persones grans superarà un percentatge mai vist a la nostra ciutat.

No cal dir que persones per raons d’edat en l’última etapa de la vida es distingeixen pel deteriorament físic, cosa que augmenta el risc de patir alguna lesió relacionada amb caigudes o accidents, i que són una preocupació constant entre els ciutadans que han arribat a una edat avançada com per als seus familiars.

És per això que els governs d’Igualada haurien de posar-se les piles i amb visió de futur dotar la ciutat dels serveis públics necessaris i de qualitat, per poder donar resposta a la demanda de la ciutadania, com ara més pisos tutelats, centres d’assistència medica, centres de dia, cassals per la gent gran, etc. Sense oblidar de l’actualització de les voreres que no compleixen la normativa actual de mínim no inferior 1,2 m d’amplada amb la finalitat que les persones puguin circular segurs i sense entrebancs.