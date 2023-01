Masquefa i La Beguda Alta a punt per a l’arribada dels Reis d’Orient

La nit més màgica de l’any s’aproxima. Dijous 5 de gener arribaran a Masquefa Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. L’arribada al municipi de Melcior, Gaspar i Baltasar està prevista a les 18.30 h a l’avinguda Catalunya (davant del CTC) on esperen ser rebuts pels infants i les famílies de la vila.

La Cavalcada començarà a l’avinguda Catalunya, on es farà la rebuda dels Reis Mags i se’ls donarà la Clau de la Vila. A continuació el recorregut transcorrerà per l’avinguda La Línia, carrer Doctor Rotllant, carrer Font de la Malesa, carrer Serralet, carrer Crehueta, carrer Sant Pere (en aquest punt es farà l’adoració dels Reis Mags d’Orient a la parròquia), carrer Major i carrer Sant Antoni. I la cavalcada clourà, de nou, a l’avinguda Catalunya. Amb tot, cal recordar que, tal com es va fer l’any passat, enguany tampoc es podran lliurar les cartes a Ses Majestats al final del recorregut.

L’Ajuntament fa una crida a tots els veïns a participar de la nit més màgica de tot l’any i agraeix a la Cofradía del Cristo Crucificaco y Nuestra Señora de los Dolores, a la Comissió Cavalcada de Reis i a tots els participants de la cavalcada la seva col·laboració i implicació directes en l’organització de l’activitat.

Cavalcada a La Beguda Alta

La Beguda Alta també s’engalanarà un any més per donar la benvinguda a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient de la mà de la Societat Recreativa Unió Begudenca.

En aquest cas l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar està prevista a les 17.45 h a la cantonada de la carretera amb el carrer de l’Estació, des d’on començarà un recorregut que portarà els Reis Mags d’Orient fins a l’Església i l’Envelat.

L’Ajuntament també fa una crida a tots els veïns a participar-hi i agraeix a la Societat Recreativa Unió Begudenca i a tots els participants de la cavalcada la seva col·laboració i implicació directes en l’organització de l’activitat.

Afectacions en l’estacionament i en el trànsit de vehicles

La celebració de la Cavalcada de Reis a Masquefa i a La Beguda Alta comportarà diverses afectacions en el trànsit i en l’estacionament de vehicles durant el dijous 5 de gener.

En aquest sentit, a Masquefa es prohibirà estacionar en tot el recorregut des de les 15 h fins a la finalització de la Cavalcada de Reis. En el cas de l’avinguda Catalunya (davant del CTC) i de la Fàbrica de Cartró, l’estacionament estarà prohibit des de les 07 h i fins a la finalització de l’esdeveniment.

I pel que fa a La Beguda Alta, es prohibirà estacionar a la zona de l’Escola Vinyes Verdes, la plaça de la Església i el carrer Mossèn Cinto Verdaguer.