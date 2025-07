Amb només 17 anys, Samuel Asensio —conegut artísticament com a Mag Asensio— ja ha deixat empremta als escenaris amb el seu estil fresc i entusiasta. Nascut a Igualada el 2008, va descobrir la màgia als 14 anys gràcies al programa Pura Magia, i des d’aleshores no ha deixat de practicar i actuar. Ha participat en esdeveniments com FiraTàrrega (2023) i Montgai Màgic (2024), compaginant les actuacions amb els estudis del Cicle Formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Apassionat per la tecnologia, la creativitat i l’humor, busca noves formes de fer màgia que connectin amb el públic i el sorprenguin.

Per començar, com vas descobrir la màgia? Què et va fer enamorar d’aquest món?

Doncs, la veritat és que tot va començar gràcies a un programa de televisió que em va captivar des del primer moment: Pura Magia. Era un programa on diferents mags competien amb números molt diversos i sorprenents, i el director d’aquest programa era el reconegut Mag Lari. Veure aquells il·lusionistes en acció em va fascinar completament, perquè no només mostraven trucs, sinó que aconseguien crear una experiència única per al públic, plena de misteri i emoció.

El que realment em va enamorar de la màgia és que no és només un art visual o un joc d’engany, sinó que és una combinació de moltes disciplines que treballen juntes. La màgia barreja elements del teatre, perquè cada número té una història o una narrativa que vols explicar; hi ha humor, perquè moltes vegades el bon mag sap fer riure i connectar amb la gent a través de l’humor; i, per descomptat, hi ha la part d’il·lusionisme que genera aquell efecte màgic que deixa tothom bocabadat.

A més, em va agradar que la màgia permet jugar amb la sorpresa i l’emoció, fent que el públic visqui moments únics i inesperats. Em va semblar un art molt complet, que combina creativitat, habilitat, expressió i molta pràctica. Des d’aquell dia, vaig començar a interessar-me més i més, fins que vaig decidir que volia provar-ho jo mateix i aprendre tots els secrets que hi ha darrere d’aquest món.

Recordes el teu primer truc o espectacle? Com va anar?

El meu primer truc de màgia — que habitualment els mags anomenem “joc” — va ser un número senzill però molt especial per a mi: fer aparèixer els quatre asos de la baralla de pòquer. Aquest truc em va fascinar perquè, malgrat ser aparentment simple, requeria molta pràctica i precisió per fer-lo de manera fluida i creïble. Recordo que al principi em costava molt coordinar els moviments de les mans i mantenir l’atenció del públic, però estava molt motivat per aprendre i millorar.

Pel que fa al meu primer espectacle, vaig tenir la sort i l’oportunitat de poder-lo oferir al Cau Jove de la Pobla de Claramunt, un lloc molt proper i especial per a mi, on vaig poder compartir la màgia amb amics, familiars i companys del poble. Va ser un moment emocionant perquè era la primera vegada que actuava davant d’un públic en viu, i encara que estava nerviós, també em va donar molta il·lusió i confiança.

Aquella experiència em va ensenyar molt: vaig aprendre la importància de preparar-me bé, d’interactuar amb el públic i de saber controlar els nervis. També vaig veure que la màgia no només és un conjunt de trucs, sinó una manera d’explicar històries i crear moments únics amb les persones que t’escolten.

Des de llavors, cada espectacle m’ha servit per créixer i millorar, i encara guardo molt bons records d’aquell primer contacte amb el món de la màgia que em va marcar molt.

Has estudiat màgia d’una manera formal o has estat autodidacta?

Tot el meu aprenentatge de la màgia ha estat de forma autodidacta. No he pogut accedir a escoles de màgia ni a cursos presencials perquè, primer, aquestes escoles estaven lluny del lloc on visc, la Pobla de Claramunt, i no em resultaria fàcil desplaçar-m’hi regularment. A més, molts d’aquests cursos o escoles eren força cars, i econòmicament no em podia permetre fer-hi una inversió tan gran.

Per això, vaig optar per aprendre per mi mateix, explorant vídeos a internet, llegint llibres i manuals, i practicant constantment els trucs que anava descobrint. Aquest camí ha estat una mica més complicat perquè no tenia un mestre que em corregís o em guiés, però també ha estat molt enriquidor perquè m’ha obligat a ser pacient, a investigar molt i a desenvolupar la meva pròpia manera de fer màgia.

Amb el temps, he anat creant un estil personal i he après a combinar la màgia amb altres disciplines que m’agraden, com la tecnologia i el teatre, gràcies a aquesta autonomia en l’aprenentatge. Tot i això, sempre estic obert a aprendre més i, si en algun moment tinc l’oportunitat, m’agradaria assistir a cursos o tallers per perfeccionar la tècnica i conèixer altres mags.

Et defineixes d’alguna manera concreta com a mag? (màgia de prop, humor, màgia clàssica…?)

Sí, em defineixo principalment com a mag d’escenari, perquè el que més m’agrada és actuar davant d’un públic gran i tenir la possibilitat d’interactuar-hi directament. Per a mi, l’escenari és un espai màgic on tot pot passar, i on es crea una connexió molt especial entre el mag i l’audiència. M’encanta veure les reaccions de la gent, escoltar les seves rialles, els seus aplaudiments, o fins i tot els silencis d’expectació.

A més, m’agrada incorporar un toc d’humor als meus espectacles. Crec que la màgia, combinada amb l’humor, pot arribar molt més profundament a les persones. No només es tracta de sorprendre, sinó també de fer passar una bona estona, de generar emocions positives i de fer que el públic surti amb un somriure i una sensació de sorpresa i alegria.

Tot i que conec tècniques de màgia de prop i m’agrada experimentar amb altres estils, em sento molt més còmode i identificat amb la màgia escènica, perquè em permet desenvolupar més el meu personatge, la meva narrativa i fer que l’espectacle sigui tota una experiència, no només un conjunt de trucs.

Quins tipus d’espectacles ofereixes actualment i per a quin tipus de públic?

Actualment, el que ofereixo són espectacles de màgia d’escenari de format mitjà, pensats per a tot tipus d’espais com teatres petits, festes majors, actes culturals o esdeveniments privats. Estan dissenyats per ser aptes per a tots els públics, des dels més petits fins als adults, ja que busco que tothom pugui gaudir de la màgia independentment de l’edat.

Una de les característiques principals dels meus espectacles és que són molt interactius. M’agrada fer participar el públic durant la funció, ja sigui pujant persones a l’escenari o fent que siguin part activa del número des dels seus seients. Crec que això fa que l’experiència sigui molt més viva i memorable, perquè el públic no només mira, sinó que forma part del que està passant.

També intento que cada espectacle tingui un toc personal, amb humor, ritme i moments sorprenents. M’adapto segons el context i el tipus d’acte, però sempre mantenint aquest estil proper i dinàmic que em defineix com a mag d’escenari.

Treballes molt a la comarca? Quins llocs o esdeveniments destacaries on has actuat recentment?

Sí, he tingut l’oportunitat d’actuar en diversos espais i esdeveniments dins de la comarca, i estic molt agraït per cada actuació que he pogut fer. Alguns dels llocs més destacats on he actuat recentment són la festa major de la Mallola, l’espai d’aniversaris Festiveri, el local infantil El Cangur, i fins i tot en un ambient més alternatiu com la discoteca Rec on Fire. Cada espai ha estat diferent, i això m’ha permès adaptar els meus espectacles a públics diversos, des de famílies fins a joves.

Tot i això, m’agradaria poder estar més actiu i tenir més presència a la comarca i a d’altres indrets. Em fa molta il·lusió fer arribar la màgia a més llocs, especialment en esdeveniments culturals, festes majors, centres cívics o escoles, on sovint el públic està molt predisposat a gaudir i participar. És un repte que m’empeny a seguir millorant i buscant noves oportunitats per mostrar el que faig.

Què et demanen més: casaments, comunions, aniversaris…? Què és el més divertit d’aquests formats?

El que em demanen més sovint són aniversaris, sobretot d’infants i joves. Són esdeveniments molt habituals i la màgia sempre hi encaixa molt bé perquè crea moments especials, plens de sorpresa i emoció. M’agrada molt fer aquest tipus d’actuacions perquè el públic està molt entregat i és una gran oportunitat per fer màgia de prop i connectar d’una manera directa amb la gent.

Tot i així, el que més em diverteix i em fa sentir realment a gust és actuar en teatres. És un format totalment diferent: tens un escenari, un espai preparat per fer espectacle, una il·luminació concreta, i un públic que ha vingut expressament a veure’t. Això crea una atmosfera molt especial i em permet preparar números més grans, treballar millor la posada en escena i oferir una experiència més completa.

D’altra banda, també m’encanta actuar al carrer. És una experiència única i molt bonica, perquè la gent es va acostant, se sorprèn de manera espontània i et regalen reaccions molt sinceres. A més, el carrer et desafia a adaptar-te, a improvisar i a captar l’atenció en qüestió de segons, cosa que t’ajuda molt a créixer com a artista.

Com és preparar un espectacle de màgia? Quanta feina hi ha al darrere d’un número que dura segons?

És una molt bona pregunta, i la resposta és que preparar un espectacle de màgia és molt més complex i exigent del que pot semblar a primera vista, fins i tot per a un número que dura només uns segons.

Per començar, darrere de cada truc o número hi ha una fase molt llarga de creació i assajos. Quan penso en un nou número, no només imagino l’efecte màgic en si, sinó tota la història o la sensació que vull transmetre al públic. Això pot portar setmanes o mesos, perquè no només es tracta de fer que la màgia funcioni tècnicament, sinó de fer que sigui visualment atractiva, sorprenent i que connecti emocionalment amb l’espectador.

Després de tenir la idea, ve la part d’assaig intensiu, que pot ser molt extenuant. És important repetir el número moltes vegades per fer que els moviments siguin precisos, ràpids i fluids, perquè qualsevol error es nota molt. També he d’assegurar-me que tot el material i l’equip funcionin perfectament, perquè qualsevol problema tècnic pot trencar la il·lusió. A més, a vegades cal adaptar l’espai, la il·luminació i fins i tot la música per crear l’atmosfera adequada.

Un altre aspecte clau és el tempo i la interpretació. La màgia no és només un truc, sinó un espectacle. Per això, cal practicar també com parlar, com mirar el públic, quan fer una pausa o com generar suspens. Tot això pot semblar petit, però és fonamental per fer que l’espectacle sigui impactant.

Finalment, encara que un número sembli breu, sovint forma part d’un espectacle més gran, on cada peça ha d’estar ben encaixada amb la resta per mantenir l’atenció i l’emoció de l’espectador durant tot el temps.

En resum, la feina que hi ha darrere d’un número de màgia que dura pocs segons pot ocupar setmanes o mesos de treball, combinant creativitat, tècnica, assajos constants i molta passió. És un procés que m’apassiona i que fa que cada vegada que surto a l’escenari pugui gaudir de la màgia amb el públic de manera única.

Alguna anècdota divertida o inesperada que t’hagi passat durant una actuació?

Sí, en tinc unes quantes! Quan et dediques al món de l’espectacle, sobretot si et mous per molts tipus d’esdeveniments diferents, és normal que passin situacions inesperades. Una vegada, per exemple, em van dir que havia d’actuar en un esdeveniment i, quan vaig arribar i em tocava actuar, resulta que s’havien oblidat completament de mi. Ningú sabia ben bé a quina hora actuava ni on m’havia de col·locar. Va ser un moment caòtic, i al final l’actuació va quedar anul·lada

Una altra vegada, m’havien dit que la meva actuació era a les 11 del matí, i jo estava arribant just a aquella hora, pensant que encara tenia temps per muntar. Però just llavors em truquen i em diuen que fins a les 13 h no començaria, perquè s’havia endarrerit tot el programa. Vaig haver d’esperar dues hores amb tot preparat… Aquestes coses passen, i t’ensenyen a ser pacient, flexible i a prendre-t’ho amb humor.

Aquest tipus d’anècdotes, encara que al moment poden ser estressants, després es recorden amb un somriure, perquè formen part del camí i et fan créixer com a artista i com a persona.

Com reacciona la gent quan es troba amb un mag “en directe”? Notes que la màgia segueix tenint un encant especial?

Sí, totalment. La reacció de la gent quan veu màgia en directe és molt variada, però una cosa és segura: la màgia continua despertant emocions úniques. Amb el temps i l’experiència t’adones que hi ha diferents tipus de públic. Hi ha persones que es deixen sorprendre, que viuen la màgia amb ulls brillants i una il·lusió contagiosa, i es queden fins al final gaudint de tot l’espectacle. Aquest tipus de públic és el que et dona energia i ganes de continuar.

Però també hi ha qui entra ja amb la idea al cap que “tot té truc”, i això fa que no ho visquin igual. A vegades volen descobrir el secret abans de deixar-se sorprendre, i això els fa perdre la màgia real de l’experiència. I és normal, cadascú ho viu a la seva manera.

El meu consell, sincerament, seria que quan assisteixin a un espectacle de màgia, es deixin portar, que es permetin creure encara que sigui per uns instants, i que gaudeixin com quan érem petits i tot semblava possible. Perquè la màgia, al final, no només és el truc, sinó tot el que et fa sentir mentre passa.

Et veus dedicant-te a la màgia a llarg termini? Tens algun somni que t’agradaria complir en aquest món?

És clar que sí, m’agradaria molt poder dedicar-m’hi professionalment i viure de la màgia. És una passió molt gran que porto dins i que em fa sentir viu cada cop que pujo a un escenari o faig un número davant del públic. Ara bé, també soc conscient que no és fàcil. El món artístic és molt inestable, i no tots els mesos hi ha espectacles ni ingressos regulars, cosa que fa difícil dependre’n completament per viure.

Per això, el meu pla seria combinar-ho amb la informàtica, que també m’agrada i m’ofereix una estabilitat més clara. M’imagino treballant entre setmana dins del món tecnològic, i reservant els caps de setmana, festius o períodes especials per actuar i seguir fent màgia. Crec que trobar aquest equilibri em permetria continuar creixent com a mag sense deixar de tenir una base sòlida en el meu dia a dia.

Pel que fa als somnis… m’encantaria actuar en grans teatres, fer gira amb un espectacle propi o fins i tot crear una proposta artística que combini la màgia amb tecnologia i música en directe. Tinc moltes idees i espero que, amb esforç i temps, pugui anar fent realitat alguns d’aquests somnis.

Quin és el teu referent en el món de la màgia?

El meu gran referent és el Mag Lari. Des del primer moment que el vaig veure actuar em va captivar el seu estil: és divertit, carismàtic i sap connectar molt bé amb el públic. El que més admiro d’ell és la manera com combina la màgia amb l’humor i el teatre, fent que cada espectacle sigui molt dinàmic, visual i entretingut. Per a mi, representa la idea d’un mag complet, i és una gran font d’inspiració per seguir millorant i creant el meu propi estil.

On et pot contractar o seguir la gent que vulgui veure’t actuar o fer-te venir a un esdeveniment?