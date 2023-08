“Lluitem perquè Capellades sigui un lloc referent en la formació del paper i el packaging”

Entrevista a Salvador Vives, alcalde de Capellades

Salvador Vives és l’alcalde de Capellades. En les eleccions d’aquest 2023, va ser elegit novament per a continuar com a batlle de la vila. Des de fa uns dies Capellades celebra la Prèvia i avui, dona el tret de sortida a la Festa Major amb gairebé un programa de 60 actes.

Com ha viscut el període d’eleccions?

En aquestes últimes eleccions municipals Capellades ens ha tornat a fer confiança i Esquerra Capellades ha tornat a ser el partit més votat. Nosaltres agraïm aquesta confiança i encara treballarem cada dia per millorar la nostra vila. Hem començat aquest mandat 2023-27 en un govern en minoria. El nostre soci anterior, VdC-CUP, ha preferit quedar-se fora de govern en aquesta ocasió. En una assemblea posterior de militants, simpatitzant i amics d’Esquerra es va decidir fer un govern ampli amb el PSC i Junts, però finalment no ha estat possible.

Quins són els seus principals objectius com a alcalde?

Precisament a la darrera sessió plenària, continuant amb el compromís en l’estalvi de l’aigua pública, vam dotar econòmicament en 385.000 per a la sectorització de l’abastament d’aigua en baixa, per millorar el rendiment de la xarxa de distribució i disposar d’automatismes per analitzar i gestionar la xarxa per sectors i optimitzar el control de fuites, és un dels projectes que de manera més immediata hem de començar.

El seu repte com a alcalde quan va presentar la seva candidatura era “ser capdavanters en l’impuls de polítiques de sostenibilitat i millorar els nostres carrers, espais públics i instal·lacions municipals”. Quins projectes té pensants per aconseguir-ho?

Som conscients que som l’administració més propera i ens cal estar molt atents a totes les necessitats que es van produint en aquest moment de canvi tecnològic i també climàtic. Des de l’equip de govern estem treballant amb el departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè Capellades sigui un lloc referent en la formació del paper i el packaging. Confio que sigui una realitat ben aviat.

Pel que fa al canvi climàtic necessitem un pla d’acció a llarg termini, planificant la nova realitat i amb la implicació del tots els sectors de la Vila. Aquest estiu mateix estem sotmesos al decret de sequera i això ens condiciona i tot indica que seguirà en aquesta línia.

Amb relació a la sequera, l’aqüífer Carme-Capellades és un punt molt important. Com ajuntament, quines mesures intenteu aplicar per a lluitar contra la sequera?

L’Ajuntament de Capellades, a partir del decret de sequera, van iniciar la implantació de les mesures decretades per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Mesures comunicatives a tots els veïns i veïnes en l’estalvi de l’aigua, el consum per persona i dia i la normativa de l’ús de les piscines privades. També els Serveis Municipals van deixar de regar regularment tots els espais enjardinats de la vila i només es rega per mantenir les plantes i arbres vius. El departament tècnic municipal va ampliar els controls de totes les instal·lacions municipals de l’aigua i poder evitar les possibles pèrdues.

El Govern va declarar BCIN el conjunt arqueològic de la Cinglera del Capello de Capellades. Què significa això per a la vila?

Significa una protecció i un reconeixement que fins ara només era patrimoni local i des d’aleshores és patrimoni de tot el país. També és una oportunitat per poder accedir a diferents ajudes i subvencions per continuar en el projecte global del nostre patrimoni del Neandertal.

Com serà la Festa Major?

Per a Capellades la Festa Major d’agost representa el retrobament de les persones del nostre entorn, familiars, amics…, i el sentiment de poble per la participació d’entitats i de la presència de molts veïns i veïnes en els actes programats aquests dies. Tenim gairebé 60 actes previstos i com a alcalde intento participar activament a la majoria d’ells.

Quines novetats hi haurà?

El més destacat de la Festa Major és que aquest any hem tornat a incrementar la participació de les entitats en els diferents actes.

Recuperem la bicicletada, la Festa Major Popular àmplia programació i la Nit de les Barraques compta amb 7 entitats participant-hi. També el Matí de Cultura Popular es veurà amb més entitats animant la cercavila popular.

Aquests dies de Festa Major farem redescobrir espais coneguts i nous, i gaudir amb la qualitat de la programació: concerts música clàssica amb artistes internacionals com el Pol Batlle, la Rita Payés o el Marco Mezquida.

Aquest any estrenem un espai nou de cinema a la plaça d’Espanya pels nostres infants. Volem que la festa sigui participada des de tots els racons de Capellades. Atansar els actes a tothom i que cada capelladí conegui uns espais que no sempre estan dins el seu recorregut habitual.

També continuem per tercer any amb les passejades nocturnes per la Cinglera del Capelló.

Qui organitza la Festa Major?

L’organitzem l’Ajuntament de Capellades en un 60% aproximadament i la col·laboració de diferents entitats de la Vila en un 40%.

Quin és el seu acte preferit de la Festa Major?

Personalment, la viuré intensament, intento assistir a la majoria d’actes durant els quatre dies centrals de la Festa Major. És un no parar, vull tenir la vivència personal de la nostra Festa Gran. No en vull destacar cap en concret dels 60 actes programats, tots tenen la qualitat necessària i pensada perquè arribi a tots els públics de Capellades. Recomano a tothom que hi participi activament.