L’expressió de l’energia impressiona. Apuntem abans de disparar

La pressió arterial forma part del paisatge de la salut. En llenguatge col·loquial tenir la pressió baixa de forma sobtada ho associem a mareig o baixa energia i a l’inrevés, la pressió alta amb tenir massa energia i a vegades amb mal de cap. És un paràmetre mesurable i qui més o qui menys interpreta i dona opinió. Quan sortim al carrer, com per exemple al carrer Balmes, podem veure cap a on puja o baixa si és la part pronunciada; si estem a la zona del Poble Sec ja és diferent perquè el pendent és molt suau i es fa difícil veure cap on puja o baixa.

Vinc a dir amb això perquè quan ens prenem la molèstia d’anar mesurant la tensió, aquesta pot tenir la tendència d’anar de pujada o de baixada. Si anem tenint valors molt diferents, poden situar una amplada en el comportament de la pressió que pot fer difícil de saber, davant una mesura de pressió aïllada, si anem cap a alta o cap a baixa.