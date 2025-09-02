Les millors extraescolars a Igualada i l’Anoia per al curs 2025-26

S’apropa la tornada a l’escola, i això és sinònim de començar a buscar extraescolars per als més joves de la casa. Les activitats extraescolars són el passatemps ideal per als nostres fills i filles. En moltes ocasions, l’elecció de les extraescolars recau sobre els pares, ja sigui per ocupar les tardes un cop acaben l’escola o bé per motius laborals. En canvi, també ens podem trobar, segons l’edat dels petits, que ells mateixos decideixin a quin extraescolar volen anar.
Música, esport, idiomes o informàtica són els extraescolars per excel·lència. A Igualada, les acadèmies i escoles d’aprenentatge comencen a obrir les portes i el període de matrícules. La Veu de l’Anoia ha fet una selecció de diferents extraescolars (de temàtiques molt diverses trencant els tòpics) per ajudar-te a decidir quina activitat pot fer el teu fill o filla fora de l’escola. T’apuntes?
English & Tea
English & Tea és una autèntica referència en l’ensenyament de la llengua anglesa a Igualada, on té 2 centres, a més de comptar amb una altra escola a Capellades. La filosofia d’English & Tea es pot resumir en: “learn, enjoy & grow”.
Dins de la seva metodologia, els professionals d’English & Tea combinen la part més acadèmica amb pissarres digitals i material exclusiu de la Universitat de Cambridge, preparant els alumnes per obtenir titulacions oficials. Aprendre anglès pot ser divertit, motivador, i els alumnes sempre fan el “tea time” a la zona de sofàs.
A English&Tea ofereixen classes d’anglès a partir dels 3 anys, amb un mètode comunicatiu i lúdic que fomenta l’aprenentatge natural de la llengua. Les classes comencen el 8 de setembre!
Sadhana Yoga
A les extraescolars de Sâdhana Yoga aquest curs 2025-2026, t’ofereixen activitats extraescolars per a infants i adolescents de la comarca, a Igualada. Com cada any, obren un espai de ioga i aprenentatge per als més petits i joves de casa. Una proposta educativa i saludable que acompanya el seu creixement des del respecte, la creativitat i l’escolta. Tens a la teva disposició:
- Petits Yoguis per a infants de 4 a 12 anys
- Ioga i ioga aeri per a infants de 6 a 11 anys: Incorporar el ioga a l’educació dels infants és una oportunitat de vida molt enriquidora per a ells i per a les seves famílies. El ioga afavoreix la concentració, la calma i la consciència corporal. Escoltar el propi cos des de ben petits els dona eines per créixer més segurs, tranquils i equilibrats.
- Yoga aeri per a adolescents d’entre 12 a 16 anys: En una etapa plena de canvis, el yoga aeri els ajuda a connectar amb el seu cos, reforçar l’autoestima i gestionar millor l’estrès. Els dona força, confiança, equilibri i una sensació de llibertat que els encanta.
Demana una classe de prova gratuïta! A més, durant el curs organitzen tallers en família per compartir eines de calma, moviment i connexió emocional. A Sâdhana Yoga i Pilates tenen l’experiència, l’espai i la cura per oferir-te unes extraescolars amb ànima.
El Centre Gui d’Igualada cuida el teu cos i la teva ment
El Centre GUI d’Igualada és pioner en arts marcials per a totes les edats i està compromès amb els valors de l’esport. Compta amb professors titulats oficialment i especialistes en pedagogia per ajudar al desenvolupament psicològic dels infants a través de la pràctica del taekwondo. Ideal per a nens i nenes a partir de 3 anys, i inclou defensa personal real.
Aprendre taekwondo no solament els facilitarà un entrenament corporal, sinó també un entrenament mental. Confia en l’experiència i la professionalitat del Centre Gui. Places limitades!
Club Bàsquet Igualada
Els esports acostumen a ser una de les extraescolars més preferides pels nens i nenes de la casa. Des del Club Bàsquet Igualada es posa en marxa una temporada més l’Escola de Bàsquet del club. L’escola està destinada als infants nascuts entre el 2018 i el 2020, i és una oportunitat per començar a familiaritzar-se amb un esport d’equip des d’una vessant pedagògica i lúdica, sense perdre de vista la psicomotricitat, la coordinació i el treball conjunt.
El CE Òdena i la seva escola de futbol
Si vols que els teus fills es diverteixin i aprenguin mentre fan esport, el CE Òdena busca nens i nenes per a la seva Escola de Futbol i l’equip Sub-8, de cara a començar la temporada 2025-2026. L’Escola de Futbol està pensada per a nens i nenes a partir de 4 anys, que entrenaran els dilluns i dimecres a les 17:30h. Pel que fa a l’equip Sub-8, està pensat per a nens i nenes de 7 i 8 anys, i els entrenaments seran els dimecres i divendres a les 17:30h. Més informació als WhatsApps 617492354 i 665656148.
Escola Troba’t, passió per l’art
L’estudi de la Pilar Carballo Escola Troba’t és un centre de dibuix obert des de fa 13 anys on es poden practicar totes les tècniques de dibuix, des de les més clàssiques fins a les més modernes com el manga. El seu mètode de treball és per grups dividits en franges d’edat, des de 5 anys fins a adults. A més a més, Escola Troba’t ofereix als alumnes tots els materials i els horaris són molt flexibles.
Cal Perico
La coneguda botiga i merceria Cal Perico ofereix l’extraescolar “Costura creativa” per a totes les persones que vulguin aprendre a cosir i crear meravelles. L’horari del curs és de 17:30 h a 19:30 h de dilluns a divendres, i els dissabtes al matí d’11h a 1h.