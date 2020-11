La Pobla de Claramunt recupera la figura del sereno

La Pobla de Claramunt torna a fer una aposta per la figura del sereno municipal. L’Ajuntament ha reactivat aquest servei en aquest mes de novembre després de la prova pilot de l’any passat, on es va aconseguir una reducció dels fets denunciats del 47%. L’equip de govern considera que el servei va ser ben rebut per part del poblatans i poblatanes i com comenta l’alcalde Antoni Mabras, “des dels diferents barris del municipi ens han seguit reclamant la recuperació del servei, i des de govern sempre hem entès que és una línia en la que hem de seguir treballant per aconseguir una millora en la tranquil·litat dels veïns i veïnes de la Pobla”.

Les funcions del sereno són recórrer els diferents barris i carrers del municipi, de dilluns a diumenge en un horari alternatiu, amb un cotxe que porta el logotip “Control”. A més de millorar la sensació de seguretat al poble, aquest servei també controla els equipaments municipals i en cas de detectar alguna deficiència en l’enllumenat públic o en el mobiliari urbà ho comunicat per tal de procedir al seu arranjament. Aquest any també ajudarà a localitzar i controlar aquells abocaments incontrolats que està patint el municipi i ho traslladarà a l’ajuntament per presentar les denuncies necessàries.