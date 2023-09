La importància de l’empatia -saber escoltar

Quantes vegades hem sentit la frase: “Ja et sento, digues…”

Empatia:

«Cooperació, comunicació i respecte»

La persona que ens està parlant vol tenir la sensació en aquell moment que res és més important que ell que vol comunicar-te. No val que l’estiguem “sentint”, de prop o de més lluny, vol que l’ESCOLTEM.

I què comporta això? Que li parís atenció, que raonis el que està dient i valoris la importància que té. Que et posis, si és necessari, en el seu lloc i responguis o bé opinis, si ho demana, amb tots els sentits.

Aquesta escolta activa és molt necessària en l’àmbit empresarial i en els dos pilars més importants d’aquesta: ELS CLIENTS I EL TREBALLADOR. Arribar a un sector que necessita avui en dia, més humanitat.

Per una banda, si parlem de l’empresa, hem de saber arribar a què és el que el client necessita, analitzar el passat de l’empresa, interessar-nos d’on ve, com es va crear, quin ha estat el seu recorregut, etc.

Oferir-li també una garantia en el present i establir i adequar un futur comú davant les seves necessitats. I és aquí on hem de posar en pràctica la nostra capacitat com a empresaris, implementar una estratègia de comunicació i fer-ne d’aquesta, una habilitat. Fent servir totes les eines que tinguem al nostre abast.

Per altra banda, treballar aquest factor amb els propis treballadors. Que un treballador estigui motivat és essencial per a un bon funcionament de la nostra empresa. I això només ho aconseguirem escoltant les seves necessitats, les seves aportacions, fent que la seva opinió es tingui en compte davant les decisions que pugui prendre l’empresa.

Al cap i a la fi, el treballador és qui fa amb el seu compromís diari, el que la companyia és. És qui connecta de forma directa amb el client i qui entendrà què vol. Qui oferirà l’ajuda necessària per arribar-hi, i per tant, qui aconsegueix la seva fidelitat.

D’aquí la importància de fomentar l’empatia, la importància de saber escoltar, de conèixer els pensaments, què ens demana, què és important per dur a terme una bona feina i posar-nos en el seu lloc. Amb tres paraules: cooperació, comunicació i respecte.

D’aquesta manera no només tindrem garantia que l’empresa tiri endavant d’una manera efectiva, sinó que guanyarem la seva confiança, donarem comoditat i, per tant, involucració i durabilitat.

Creus doncs que saps ESCOLTAR a qui t’està parlant?