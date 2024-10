La Gegantada de Vilanova del Camí aplegarà aquest diumenge una desena de colles al municipi

La Colla de Geganters i Grallers de Vilanova del Camí celebra aquest diumenge, 20 d’octubre, una nova edició de la Gegantada, l’acte que culmina la temporada de l’entitat. Aquest any – en què aquest esdeveniment arriba a la 35a edició – comptarà amb la participació d’una desena de colles amigues que compartiran aquesta matinal festiva i cultural. La colla vilanovina preveu aplegar 350 persones en el posterior dinar de germanor al pati de l’Escola Marta Mata.

Com afirma el president de l’entitat Lluís Díaz González l’entitat viu un moment molt bo i estan contents de la capacitat per aplegar famílies senceres i gent jove. L’any passat, el volum de persones que integraven la colla era força notable, però enguany, encara estan més coberts; no els falten ni músics ni portadors.

Díaz es mostra molt agraït per la bona participació i destaca també l’aportació valuosa de la comissió que anomenen “altres” formada per les persones que col·laboren en la logística i que diumenge, de segur, tindran una tasca important per ajudar en la trobada gegantera.

La bona salut de l’entitat és el resultat de la feina feta en els darrers anys en què han augmentat la seva activitat, amb propostes que els acosten encara més a la població. Així, per exemple, més enllà de participar en els actes tradicionals de la Festa Major, aquest any van fer un taller de gegantons que va tenir molt bona acollida. I anteriorment també havien participat en el Carnestoltes local i de municipis veïns.

Programa de La Gegantada 2024 i colles participants

Les colles que visitaran aquest diumenge Vilanova del Camí són:

Gegants de la Llacuna

Colla Xaragall de Montbui

Pont de Vilomara i Rocafort,

Sant Vicenç de Castellet

Vilallobent

Gegants de les Borges Blanques

Gegants del Bruc

Colla AMPA Mare de Déu del Carme.

La colla local tornarà a fer ballar l’Odín i la Fultiva, al costat del Paquillo i el Quimet. Són els gegants i gegantons vilanovins que juntament amb l’Home dels nassos (que només apareix el 31 de desembre) conformen la imatgeria festiva i tradicional del municipi.

La trobada gegantera començarà a les 10 h amb la plantada al passatge Maria Aurèlia Capmany i des d’allà iniciarà la cercavila, que farà dues parades a la plaça del Mercat i a la plaça Vilarrubias, a les 11 h i les 12:30 h, respectivament. A les 13:30 h arribarà a Can Papasseit on es faran els balls finals.