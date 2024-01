La comarca es tenyeix de groc amb la victòria de la UD San Mauro contra el CF Igualada

Publicitat

UD SAN MAURO 1

CF IGUALADA 0

Ahir diumenge, 28 de gener, l’estadi municipal de Santa Margarida de Montbui va acollir un dels partits més esperats de la temporada per als seguidors del futbol comarcal. La UD San Mauro, amb 33 punts, plantava cara al CF Igualada, al descens amb 18 punts.

En el partit de la primera volta disputat a Les Comes, igualadins i montbuiencs van empatar a zero gols en un partit poc vistós. En aquesta segona trobada, la victòria va ser groga, amb un 1-0 a favor de la UD San Mauro.

El derbi comarcal va començar fort, i amb un gran domini per part dels grocs. Al segon minut de la primera part, el ja conegut com a ‘pitxitxi’, Eric Compte, va marcat un gol, anul·lat per fora de joc. Al minut 4, la grada va tornar a vibrar amb un pal de Benito que quasi deixa el primer gol al marcador dels montbuiencs.

A la segona part els blaus van sortir al camp amb més força, però no va ser suficient. L’únic gol anotat durant el partit, i a favor de la UD San Mauro, va arribar al minut 62′ gràcies a una jugada de Copo (Eric Compte). Al minut 72′ els igualadins van anar a buscar un gol, però Caleb va fer una gran aturada per evitar l’entrada de la pilota a la porteria.

L’alineació de la UD San Mauro que es va enfrontar a l’Igualada va ser Caleb; Javi, Mase, Jon, Hicham; Benito, Aribau, Caba; Otger, Sergi, Copo. L’onze inicial dels blaus va ser amb Yarik; Cuadras, Òscar, Alti, Jairon, Sebas, Edwin, Boateng, Franc, Gulias i Etido.

El primer equip de la UD San Mauro, ha valorat, després d’aquest partit que “està sent una gran temporada i volem continuar somiant de la vostra mà.”

L’afició santmaurista i els seguidors blaus no va fallar als seus equips: més de 200 persones van omplir el municipal per animar el derbi. La Curva Amarilla, l’agrupació de seguidors de la UD San Mauro, va fer vibrar a tots els assistents amb la seva força i orgull pels colors.

