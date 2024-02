La Biblioteca Mont-Àgora incrementa els serveis i registra gairebé 30.000 visites

Publicitat

La Biblioteca Mont-Àgora continua sent epicentre cultural a Santa Margarida de Montbui. Les dades de la memòria d’aquest servei recullen que durant l’any 2023 es van comptabilitzar fins a 29.196 visites a aquest equipament, el que significa un cinc per cent més que no pas durant l’any 2022 i gairebé el doble que durant l’any 2021 -un any condicionat parcialment per la pandèmia de covi-19-.

Tots els paràmetres comparatius mostren que durant l’any 2023 la Biblioteca Mont-Àgora va incrementar els seus serveis. Sense anar més lluny, es van prestar 19.457 documents (un 2’6 per cent més que durant l’any precedent); els documents digitals prestats van ser 628 (un increment del 2 per cent). Els usos del servei d’internet i ofimàtica van ser en total 1708 (amb una pujada molt destacada del 81 per cent). També va ser molt important l’increment d’usos del servei WIFI, arribant a 3.509 (un 69 per cent més que no pas l’any anterior).

Les activitats de foment de la lectura es van incrementar també de forma exponencial durant l’any 2023, realitzant-se 131 sessions (amb un increment del 4 per cent). Pel que fa als assistents a les activitats de foment de la lectura van ser 2407 persones (un 22 per cent més que no pas al 2022). Les visites escolars a la Biblioteca van ser 90 (un 125 per cent més que no pas l’any anterior) i els alumnes participants en aquestes visites van ser 1959 en total (superant en un cent per cent les dades de l’any anterior).

La Biblioteca Mont-Àgora va cloure l’any 2023 amb un fons de 32.638 documents (un miler més que durant l’any precedent) i amb 3.770 usuaris amb carnet

