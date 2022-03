“Ja fa 5 anys que soc a Igualada i el balanç, és molt positiu”.

Susana Torralbo, Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques

Porto tota la vida al sector de la comunicació. Soc Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques. He treballat més de 10 anys en agències de publicitat com a planificadora de mitjans i directora de comunicació. Des del 2014, sota la meva pròpia marca personal, ajudo emprenedors, organitzacions i empreses a definir les seves estratègies de màrqueting digital, connectar amb el seu públic i potenciar les vendes. El 2020 vaig crear una escola online de comunicació i màrqueting per la qual ja han passat més de 2.000 alumnes per formar-se en storytelling, comunicació, estratègies de creixement i creació de contingut a Instagram, màrqueting digital, etc.

Tinc entès que ets sevillana. Com has vingut a parar a Igualada?

Ni més ni menys que amb la meva parella, amb qui, avui dia, tinc una filla de 2 anys! Mai vaig pensar que acabaria vivint a Igualada. L’amor ens porta molt lluny. A Sevilla tenia casa, família, amics, carrera professional… Tot. Però la meva parella vivia aquí i, després de diversos anys de relació a distància, ens venia de gust tenir un projecte de vida en comú. Això suposava que un dels dos havia de canviar de ciutat. A nivell pràctic, sent la meva pròpia cap, era molt més fàcil per a mi prendre aquesta decisió… i aquí estic! Ja fa 5 anys que soc a Igualada i el balanç, malgrat els moments inevitables de nostàlgia, és molt positiu.

Ets publicista. Avui dia, la gent en quin tipus de publicitat creu? Funcionen totes les publicitats? Diuen que si no et comuniques no existeixes. Què recomanaries als comerços als quals Internet els fa tant de mal?

Hem evolucionat molt en les darreres dècades. Consumidors i marques són conscients que la publicitat és una eina de comunicació la finalitat de la qual no és la de l’engany, sinó la de cridar l’atenció sobre un projecte, un producte o un servei i acostar-lo al públic que podria interessar o ser útil. En aquest sentit, les marques que millor ho estan fent són les que han entès que no es tracta de crear alguna cosa sense parar esment al que veritablement necessita la gent per després intentar vendre’l per tots els mitjans fent esforços titànics de màrqueting. Es tracta d’invertir temps per comprendre les necessitats no satisfetes dels clients. Es tracta d’escoltar la teva audiència de manera activa. La idea no és fer servir la publicitat per fer que les persones vulguin coses que en realitat no volen, sinó fer les coses que les persones volen i després donar-les a conèixer.

I és que pots gastar tots els diners del món en publicitat, però si no generes confiança i si no connectes amb la teva audiència, no serveix de gaire intentar persuadir-la.

Després de dècades i dècades d’exposició massiva a la publicitat, el consumidor ha desenvolupat una habilitat natural per esquivar aquells missatges que no els ressonen.

Per això, recomano a tots els negocis, grans o petits, que abans de llançar-se a comunicar sense un pla, es prenguin el temps necessari d’entendre el client. Només així seran capaços de crear missatges que li importen, missatges que no quedin enfosquits en l’embolic de soroll diari de les xarxes socials, missatges que transcendeixin i interessin veritablement al seu públic.

Pel que fa al que comenten d’Internet, entenc que el comerç en línia ha complicat les coses per al petit comerç local. Per això precisament seria molt recomanable que s’animessin a comunicar a través de les xarxes socials i altres mitjans digitals per ampliar-ne l’abast, mantenir el contacte i estrènyer l’enllaç amb els seus clients potencials.

Per ser negocis físics no s’han de quedar al marge del món de la comunicació digital. Tot al contrari: poden treure-li un gran partit si es capaciten en màrqueting en línia o compten amb l’ajuda d’un expert.

Et dediques a assessorar emprenedors i empreses. Com ho fas? On-line o presencial? Quins requisits demanes per fer els teus cursos?



Els meus assessoraments es realitzen de forma online. De fet, els meus clients estan repartits per moltes ciutats i països; no hi ha fronteres. L’únic requisit és que parlem el mateix idioma (i que tinguin connexió a Internet, és clar).

La teva empresa, The Com School, a què es dedica?

És una escola en línia on pots trobar cursos relacionats amb el màrqueting i la comunicació digital en dos formats, principalment. D’una banda, hi ha els cursos mentoritzats, on a més de les meves classes, a les quals pots entrar a qualsevol hora perquè no són en directe, tens un fòrum i mentories per comptar amb el meu suport, assessorament i resoldre dubtes. I d’altra banda, hi ha els cursos sense fòrum ni mentories, més econòmics, en què els alumnes accedeixen als continguts al seu ritme. En tot cas, el principal element diferenciador dels cursos de la meva escola és el format. Totes les classes compten amb vídeos increïblement amens i consells a nivell estètic.