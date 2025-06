«El ioga i el Pilates t’aporten salut i vitalitat»

Soc la Neus Forn Jorba. Dirigeixo Sâdhana Yoga i Pilates, un centre que fa una vintena d’anys va fundar la meva mare i que sempre s’ha dedicat a aquestes disciplines. Vaig estudiar enginyeria però el món del ioga i el Pilates em va enganxar.

Quin va ser el teu primer contacte amb el món del ioga i el mètode Pilates? Què et va motivar a especialitzar-t’hi?

Vaig començar a anar a classes de ioga i Pilates com a alumna. Tenia 20 anys i no tenia cap problema de salut! i em van agradar molt aquestes disciplines ja que són holístiques i em van fer sentir molt bé. Arrel que la meva mare va fundar el centre, vaig començar a formar-me, primer en mètode Pilates i després en ioga, formacions en què sempre continuo reciclant-me.

Com descriuries les principals diferències entre ioga i el mètode Pilates. Són activitats físiques complementàries?

Realment potser no hi ha tantes diferències com podem pensar ja que a les dues disciplines, si t’hi impliques de veritat, integres el cos, la ment i l’esperit. Joseph Pilates, de fet, ja parla molt d’aquesta part espiritual que potser amb el Pilates no sabem veure tant, perquè és una activitat molt més física, però on la concentració juga un paper important. Malgrat les diferències i que el ioga és una disciplina que existeix des de fa més de 4000 anys, ambdues et poden portar a un estil de vida saludable.

Moltes persones associen aquestes pràctiques amb la flexibilitat o l’estètica, però quins beneficis profunds aporten realment al benestar físic i emocional?

El ioga i el Pilates són unes disciplines que ens fan forts internament, ens equilibren els òrgans i els sistemes interns, fan que tota l’orquestra que tenim dins el nostre cos soni bé. Els nostres sistemes respiratori, circulatori, digestiu… estan més harmonitzats. Per tant, la nostra personalitat es fa més forta i ens fa viure amb més seguretat, autoestima i confiança. Podem dir que el ioga i el Pilates ens fan forts per dins i per fora.

En quines situacions o perfils recomanaries especialment practicar aquestes activitats físiques, el ioga i el Pilates? Hi ha contraindicacions?

Et responc amb una altra pregunta: quina limitació d’edat hi ha per tenir cura d’un mateix? En qualsevol moment de la vida pots fer ioga o Pilates. Jo vaig començar amb vint anys i la meva intenció és poder-ho fer sempre. Pensa que al nostre centre oferim activitats tant per a nens, joves, adults i persones grans i quan ens arribi el moment, benvingut sigui. Hi ha alumnes que ens diuen: tant de bo ho hagués conegut abans!

S’ha de tenir en compte que no és el mateix una sessió de ioga per a infants que el ioga per a adults, o potser als més joves els ve més de gust una activitat més física, com el ioga aeri.

Quins tipus de ioga hi ha? I com es treballa el Pilates?

Fem meditació, hatha ioga, vinyasa que són iogues més dinàmics, ioga aeri, ioga restauratiu que és un ioga més tranquil per a aquelles persones que han tingut alguna lesió. I el Pilates el treballem amb les estoretes i tot un seguit de material complementari: pilotes, cintes eslàstiques, cercles… o els aparells de reformer.

Quan algú comença i no sap què fer li recomano que comenci pel hatha ioga, que és el ioga que treballes el cos, treballes la respiració, treballa tots els aspectes de la persona.

Sovint vivim a un ritme accelerat. Com poden aquestes disciplines ajudar-nos a gestionar millor l’estrès i l’ansietat?

Quan vens a classes de ioga o Pilates adquireixes uns coneixements, unes tècniques, que després, davant d’una situació d’estrès o ansietat, t’ajuden a superar la circumstància que estàs vivint. Mira, per exemple: davant els nervis que tenim per un examen, una entrevista de feina… podem recordar aquella tècnica que hem treballat a ioga i aplicar-la. Del que es tracta és que allò que aprenem del ioga després ho sapiguem traslladar a situacions quotidianes o d’estrès.

Parlem d’educació postural: com poden millorar els problemes habituals com el mal d’esquena o les disfuncions abdominals, per exemple?

Les asanes (postures) en el ioga i els exercicis en el mètode Pilates reforcen i mobilitzen la columna vertebral. Aquí és on entra la importància de l’instructor, que corregeix els mals hàbits posturals i ens ensenya a posar-nos bé. Per això sempre és important tenir un equip de professionals formats de manera continuada i específica. En les sessions es treballen parts del nostre cos que no estem acostumats a treballar i que fem servir habitualmemt, com són els dits dels peus, els turmells, els canells… També amb el ioga i el Pilates es treballa la força muscular, no potser com ho faríem amb peses, però sí amb exercicis en què treballem amb el pes i el control del nostre cos.

Quina importància té la constància en aquestes pràctiques? És millor fer una sessió a la setmana que res o realment cal una freqüència mínima per notar els resultats?

S’ha de tenir un mínim de constància per notar els beneficis del ioga i el Pilates, ja que no és una fórmula màgica amb resultats immediats. Es tracta de tenir un compromís amb un mateix, ser valent per voler estar bé físicament i mentalment.

Ara bé, sí que és millor fer una sessió a la setmana que res, però nosaltres sempre recomanem tres sessions setmanals, encara que són disciplines que es poden fer diàriament. Els resultats són directament proporcionals amb el nombre de sessions: com més sessions, resultats més sorprenents.

Per altra banda són exercicis que podem “portar” a casa, aplicar-los en la nostra vida quotidiana.

Finalment, quin consell donaries a algú que vol començar però no sap per on.

Motivació, que prengui la decisió de voler-ho fer i que s’informi. I sobretot que es doni prioritat a si mateix, que el ioga i el Pilates no et prenen temps sinó que et donen salut i vitalitat.