Incendi de matinada al Campanar Vell de La Pobla de Claramunt

Aquest diumenge de matinada s’ha produït un incendi a l’edifici del Campanar Vell de La Pobla de Claramunt. Els bombers han pogut extingir el foc completament a les 4:41h, després de 40 minuts d’actuació. La vivenda del costat ha patit afectacions pel fum, i un cotxe ha hagut de ser retirat per tal de no ser afectat per les flames, segons han explicat testimonis presencials. No hi ha hagut afectacions personals.
Segons han explicat els bombers a La Veu de l’Anoia, s’haurà de revisar l’estructura de l’edificació afectada per les flames. Se’n encarregarà el propi arquitecte municipal de l’Ajuntament poblatà. Els bombers han activat dues dotacions.
El Campanar Vell de La Pobla
Aquest és un dels pocs elements identificables de l’antiga Capella de la Santíssima Trinitat. Es mantenen les restes de la base d’un campanar octogonal, adossat a la capçalera de l’antiga capella. Al número 2 del carrer de les Tres Fonts hi trobem l’entrada de l’antiga rectoria, inconfusible gràcies al gravat del capell eclesiàstic de la llinda de la portalada.