19 d'agost de 2025

Les imatges del dilluns de Festa Major 2025 a Igualada

© Joan Guasch

La Festa Major d’Igualada 2025 ha donat el tret de sortida aquest dilluns, 18 d’agost, amb els primers actes, tant pel que fa a la programació oficial com a la Festa Major Alternativa de La Coll@nada. A La Veu de l’Anoia podeu trobar algunes imatges dels actes del dilluns.

El Penó, el Tabal i l’Estampa del Sant

Lliurament del Penó de la Ciutat a l’Igualada HC. © Joan Guasch
Manel Burón, president de l’Igualada HC, amb el Penó. © Joan Guasch
Carla Hurtado i Morente, tabalera de la Festa Major d’Igualada 2025. © Joan Guasch
Presentació de l’Estampa del Sant, obra de l’artista igualadí Xavier Mula. © Joan Guasch

Les exposicions de la Festa Major 2025

Exposició Joan Serra i Constansó.
© Joan Guasch
Exposició Joan Serra i Constansó.
© Joan Guasch
Exposició Àliga / Diables d’Igualada. © Joan Guasch
Exposició Àliga / Diables d’Igualada. © Joan Guasch

La imatgeria festiva al Museu

El Pregó de la Festa Major Alternativa 2025 de la Collanada

Pregó Festa Major Alternativa de la Collanada. Cedida.
Pregó Festa Major Alternativa de la Collanada. © Sergio Pérez
Pregó Festa Major Alternativa de la Collanada. Cedida.

El Pregó de la Festa Major 2025, per Txabi Franquesa i l’actuació dels Músics del Parc

© Joan Guasch
© Joan Guasch
© Joan Guasch
