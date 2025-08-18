Un article de
Redacció

18 d'agost de 2025

Programa complet de la Festa Major d’Igualada 2025

Un article de

Un any més, arriba la Festa Major d’Igualada, una setmana en què milers de persones de la ciutat i la comarca participen en algun del centenar llarg d’actes programats. A La Veu de l’Anoia, consulta el programa complet de la Festa Major d’Igualada 2025.

Programa Festa Major Igualada 2025

Festa Major dIgualada 2025Baixa
