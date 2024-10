Imatge Personal – Imatge corporativa

Hem de ser conscients que la nostra imatge parla per nosaltres abans que puguem dir la primera paraula i no es només una frase feta.

“Com a Assessora d’Imatge, tinc la tendència a fixar-me en com vesteix una persona, no amb intenció de crítica sinó per identificar què transmet”.

Tant la imatge personal com la imatge corporativa juguen un paper fonamental a l’hora de projectar seguretat, professionalitat i coherència amb els valors que volem transmetre, tant a nivell individual com dins d’una organització. Parlo de quelcom més que aparença.

Personalment, i és el missatge que m’agrada transmetre quan em pregunten o qüestionen la importància de la imatge personal, em refereixo sempre a l’impacte que genera la nostra presència en els altres, ja sigui a través de la nostra vestimenta, actitud o comunicació no verbal; de fet, és un conjunt.

Una imatge cuidada reflecteix que som persones meticuloses, segures de nosaltres mateixes i conscients del nostre entorn. A més, ens permet connectar millor amb els nostres coŀlegues, clients i socis comercials, ja que transmet una sensació de confiança i respecte. No es tracta simplement de seguir les tendències de moda, estereotips, sinó d’entendre quin tipus de missatge volem enviar amb la nostra aparença. Cada detall, des del color de la nostra roba fins a l’estil, ha de ser coherent amb la nostra personalitat i amb l’entorn en què ens movem. En definitiva, una imatge personal ben gestionada pot esdevenir una eina poderosa per destacar i posicionar-te en el mercat laboral.

De la mateixa manera, m’agrada fer imput en la importància de cuidar la imatge corporativa d’una empresa, ja que és el reflex d’una gran part dels seus valors.

És el conjunt de percepcions que el públic té d’una organització, i és el primer missatge que transmet quan s’obre la porta.

Igual que quan cuidem i treballem la nostra imatge personal, cada empresa ha de treballar perquè la seva imatge corporativa sigui coherent amb els seus valors, missió i cultura empresarial.

Una bona imatge, no només és reconeguda, sinó que també inspira credibilitat i fiabilitat. I aquí és on l’assessorament en imatge corporativa esdevé fonamental per garantir que cada detall estigui alineat amb l’essència de l’empresa.

Està demostrat que, les empreses que inverteixen en la seva imatge corporativa sovint aconsegueixen generar més confiança i fidelitat entre els seus clients.

Conclouré amb un missatge important i clau vers aquest tema, una bona imatge és una inversió que sempre retorna en forma d’oportunitats.