Igualada i el Museu de la Pell presents a les Jornades Europees de Patrimoni 2023

Un any més, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural impulsa les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que està considerada l’activitat participativa més important d’Europa en relació amb el patrimoni cultural. Al llarg de tots aquests anys les Jornades Europees de Patrimoni ens han permès conèixer la riquesa i la diversitat del patrimoni cultural gràcies a la col·laboració de centenars de municipis, museus, monuments, associacions i entitats culturals d’arreu del territori que any rere any han obert les portes de casa seva per apropar el seu patrimoni cultural a la ciutadania.

Els dies 13, 14 i 15 d’octubre et convidem a viure noves activitats i experiències en aquesta jornada de descobertes del nostre patrimoni cultural. Un gran ventall de propostes (des de portes obertes o visites guiades fins a concerts i activitats i tallers familiars, entre d’altres) que es podran consultar, organitzades temàticament i geogràficament, en l’agenda en línia. Les Jornades Europees de Patrimoni són un esdeveniment obert a tothom i una gran oportunitat per redescobrir el nostre patrimoni cultural, amb l’objectiu principal d’estrènyer els vincles entre aquest i la societat.

Les Jornades Europees de Patrimoni compten amb la col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Institut Ramon Muntaner, l’Associació de Micropobles de Catalunya i l’Associació Capital de la Cultura Catalana.

Patrimoni Viu

El lema de l’edició d’enguany, proposat pel Consell d’Europa, és “Patrimoni viu”, fent referència a les pràctiques, els coneixements i les habilitats que es transmeten de generació en generació, i que actualment es continuen mantenint.

Són diverses les habilitats, els oficis i les professions que ens permeten conservar i salvaguardar el nostre patrimoni de moltes maneres diferents. La temàtica d’aquest any tracta d’examinar com el patrimoni d’ahir s’ha convertit en el patrimoni d’avui i com aquest patrimoni, gràcies a les persones que transmeten el seu coneixement, es pot salvaguardar per a les generacions futures.

El lema “Patrimoni viu” vol donar l’oportunitat a les institucions, entitats i associacions que participen en les Jornades Europees de Patrimoni d’organitzar activitats que permetin fixar-nos més detingudament en el treball dut a terme pels guardians del nostre patrimoni.

El patrimoni cultural de l’Anoia participa a les Jornades Europees de Patrimoni

El Museu de la Pell obre portes de franc tot el cap de setmana per donar a conèixer els seus espais

El Museu de la Pell d’Igualada obrirà les portes de forma gratuïta del 13 al 15 d’octubre, en horari del museu, per donar a conèixer tots els seus espais permanents: l’antiga adoberia de Cal Granotes i les diferents sales de l’edifici de Cal Boyer: L’Home i l’aigua, L’ofici d’adober i Un univers de Pell. El lema de l’edició d’enguany, proposat pel Consell d’Europa, és ‘Patrimoni viu’, fent referència a les pràctiques, els coneixements i les habilitats que es transmeten de generació en generació, i que actualment es continuen mantenint.

Coincidint amb aquest esdeveniment, el museu convida a gaudir d’una ruta guiada pel barri industrial del Rec per conèixer la seva història, des dels seus orígens al segle xviii ha viscut en una transformació constant fins als nostres dies. La visita permetrà comprovar com, a la vegada, manté la seva essència: l’ofici mil·lenari d’adobar pells. A través de petites píndoles literàries, imatges antigues i vivències de testimonis orals, descobrirem la història, anècdotes i curiositats del barri en una visita dinàmica i participativa.

Homenatge a Antoni Dalmau i Ribalta

La visita és un homenatge a l’historiador, polític i escriptor igualadí Antoni Dalmau i Ribalta. Gran coneixedor de la seva ciutat, a la seva novel·la Capsa de records (Columna, 1995), Antoni Dalmau explica la trajectòria industrial i social de la ciutat d’Anglada (Igualada, sens dubte) des del 1903 fins al 1977. En aquesta novel·la narra la biografia del blanquer Genís Sabater i Biosca, alhora que fa un retrat precís del món de l’adoberia i del barri del Rec.

La ruta ens endinsarà en espais emblemàtics com la catedral dels blanquers, Cal Granotes, l’Electra Igualadina i dos edificis singulars que normalment no estan oberts al públic, i que han deixat empremta en aquest icònic barri, Patrimoni Industrial de Catalunya i considerat el conjunt arquitectònic adober en actiu més important d’Europa.

L’activitat és gratuïta amb aforament limitat i cal inscripció prèvia al telèfon del Museu, 93 804 67 52