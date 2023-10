El patrimoni cultural de l’Anoia participa a les Jornades Europees de Patrimoni

Un any més, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural impulsa les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que està considerada l’activitat participativa més important d’Europa en relació amb el patrimoni cultural.

Els municipis de la comarca de l’Anoia ofereixen diferents activitats per a donar a conèixer el patrimoni anoienc. T’ho perdràs?

Divendres 13

Portes obertes al Museu de la Pell Museu de la Pell

El Museu de la Pell conserva i salvaguarda l’ofici d’adobar pells que s’ha transmès de generació en generació des dels moments fundacionals de la ciutat, cap a l’any 1000 i explica com el patrimoni d’ahir s’ha convertit en el patrimoni d’avui i com aquest patrimoni es pot salvaguardar per a les generacions futures. 10:00 a 14:00h.

Dissabte 14

Portes obertes al Castell de Claramunt de La Pobla de Claramunt

Fundat el s.x, la seva història està marcada pels conflictes bèl·lics, plena de destruccions i reconstruccions, però, malgrat tot, ha conservat fins avui la seva estructura i l’impressionant aspecte de fortalesa. De 09.30 a 14.00h i de 15.00 a 17.00h.

Portes obertes al Museu de la Pell Museu de la Pell

El Museu de la Pell conserva i salvaguarda l’ofici d’adobar pells que s’ha transmès de generació en generació des dels moments fundacionals de la ciutat, cap a l’any 1000 i explica com el patrimoni d’ahir s’ha convertit en el patrimoni d’avui i com aquest patrimoni es pot salvaguardar per a les generacions futures. De 10:00 a 14:00h.

Ruta: de Sant Maure al Fort del Pi

Ruta semiguiada amb el suport de l’Audioguia de la Ruta del Fort del Pi, subvencionada per la Diputació de Barcelona. La ruta té inici a l’Ajuntament i recorrerà punts d’interès del municipi, fins a arribar al Fort del Pi, símbol de les guerres carlines, ubicat en un espai estratègic, amb unes magnífiques vistes de la Conca d’Òdena. Des de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui de 12:00 a 13:00 h.

Portes obertes al castell de Calaf

Visita lliure al recinte. El Castell de Calaf va ser construït fa gairebé un miler d’anys, al voltant del 1015. Està situat a la part alta de la població i en un punt estratègic de control de les dues vies de comunicació de l’època. De 10:00 a 14:00h.

Visita guiada al Jaciment Jeandertal Abric Romaní de Capellades

Ara fa entre 100.000 i 40.000 anys, els grups de caçadors-recol·lectors neandertals varen establir a l’Abric Romaní els seus campaments. La recerca arqueològica ha posat al descobert un significatiu conjunt de restes de les activitats d’aquests homínids. 11:30h.

Visita guiada: Vila Voderna amb arrels medievals de Sant Martí Sesgueioles

On l’alta Anoia es confon amb la Segarra i els camps de conreu dominen el paisatge, esdevé una vila reial encotillada entre grans senyors. Un passat que podrem reviure. 11:00h.

Diumenge 15

Portes obertes al Castell de Claramunt de La Pobla de Claramunt

Fundat el s.x, la seva història està marcada pels conflictes bèl·lics, plena de destruccions i reconstruccions, però, malgrat tot, ha conservat fins avui la seva estructura i l’impressionant aspecte de fortalesa. De 09.30 a 14.00h i de 15.00 a 17.00h.

Portes obertes al Museu de la Pell Museu de la Pell

El Museu de la Pell conserva i salvaguarda l’ofici d’adobar pells que s’ha transmès de generació en generació des dels moments fundacionals de la ciutat, cap a l’any 1000 i explica com el patrimoni d’ahir s’ha convertit en el patrimoni d’avui i com aquest patrimoni es pot salvaguardar per a les generacions futures. De 10:00 a 14:00h.

Ruta: Calonge Patrimoni – Santa Fe, Calonge de Segarra

Una ruta guiada per descobrir el patrimoni calongí des de l’edat mitjana al segle xviii mentre es camina, que ens portarà a veure i viure com era el treball de generacions de calongins que ens han precedit i com s’aprofitaven al màxim els minsos recursos naturals de què disposaven. 11:00h.

Portes obertes al castell de Calaf

Visita lliure al recinte. El Castell de Calaf va ser construït fa gairebé un miler d’anys, al voltant del 1015. Està situat a la part alta de la població i en un punt estratègic de control de les dues vies de comunicació de l’època. De 10:00 a 14:00h.

Retrocedim en el temps: 50 milions d’anys enrere La Torre del castell de la Tossa de Montbui

Conferència d’en Josep Romero i Marsal: Paleoambients marins de la conca d’Òdena. Es podrà visitar l’exposició de fòssils marins, amb la Calliderma atagensis, una estrella de mar de fa 38 milions d’anys. 11:00h

Rretrocedim en el temps: mil·lenari de la construcció de l’església La Tossa (Sta. Margarida de Montbui)

Ara que fa mil anys de l’inici de la construcció de l’Església de la Tossa de Montbui, l’arquitecte Enric Solsona i Piña, dirigirà una visita guiada explicant els elements constructius d’aquesta església romànica. 12:30h

Dauradors i candelers a La Brufaganya – Sant Magí de la Brufaganya

Visita guiada, audiovisual i tallers.

Es veurà l’ofici de daurador; el gremi, les eines, els materials, els petits exvots daurats i es podrà contrastar la relació de daurats que apareixen en els inventaris de 1578 del notari Miquel Campllonc de Barcelona i el de 1603 en arribar els dominics a Sant Magí. De 11:30 a 13:00h.

Més informació sobre les Jornades Europees del Patrimoni aquí.

Agenda d’actes aquí.

Igualada i Jornades aquí.