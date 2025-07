Ignorats per l’ajuntament de Capellades

Publicat a l'edició del periòdic del 4 de juliol de 2025

Arantxa Pujol Martí.- El 19 de febrer de 2025 quan em dirigia a la feina a les 13:50 al carrer Ausiàs March de Capellades vaig ensopegar amb les restes d’un fanal trencat i mal senyalitzat amb una bossa d’escombraries de color negre (aquestes restes sobresurten del terra més o menys uns 30/40 cm), i com a resultat de la caiguda vaig patir una lesió al turmell. Vaig ser assistida per la policia local i posteriorment em van traslladar amb ambulància a l’hospital. La lesió va requerir de dues operacions, una per posar-hi un fixador fins el dia de la segona operació el mes de març en què em posarien plaques i claus. A principis d’abril vaig començar a assistir a fisioteràpia amb tractaments que em pronostiquen per un quant temps.

I tot i havent-se notificat per escrit en data 13 de març, a efectes que, amb independència que la policia local els hi hagués donat degut compliment, poguessin efectuar la corresponent notificació a l’entitat asseguradora per responsabilitat civil, avui, quatre mesos després de la caiguda, encara estic esperant una resposta sigui per part de l’ajuntament de Capellades o de l’entitat asseguradora que se suposa que tenen contractada.

Només cal afegir que lamentablement el lloc on vaig caure segueix igual de mal senyalitzat, amb el continuat risc que representa.