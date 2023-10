Humans de l’Anoia: Marc Muntané

MARC MUNTANÉ

Soc Marc Muntané, tinc 34 anys. Estic casat amb la Laura i tenim una filla de 14 mesos, la Giulia, que són el que més estimo.

Estic llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i diplomat en Ciències Empresarials i Management per la Universitat Pompeu Fabra.

He viscut tota la vida a Igualada excepte un any que vam viure a Coutras, molt a prop de Burdeus (França).

Treballo en una empresa tecnològica, de GPS i software, com a Director Digital. Fa molts anys que estic vinculat professionalment al món de l’ecommerce.

El meu dia a dia des de fa 9 anys també està molt vinculat a l’Igualada Hoquei Club. Club històric de la ciutat on intento aportar el meu granet de sorra i on pràcticament he exercit totes les funcions possibles, i on vaig jugar des de ben petit.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Un Igualada Hoquei Club ple de jugadors de la casa torna a aixecar un títol més de 25 anys després, en un pavelló de Les Comes ple de gom a gom.