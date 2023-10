Humans de l’Anoia: Eulàlia Figuerola Plazas

EULÀLIA FIGUEROLA PLAZAS

Hi! Soc l’Eulàlia Figuerola Plazas, igualadina nascuda el 1995, i tot i les meves anades i vingudes d’aquesta ciutat, per mi Igualada sempre serà casa.

A la universitat, vaig estudiar Educació primària, tot fent l’especialització en llengua anglesa a Estocolm, Suècia. Gràcies a aquesta experiència, vaig descobrir dues de les meves grans passions: viatjar i aprendre idiomes. Fins al moment, he visitat més de 18 països i he tingut la sort de viure tant als països nòrdics com a Nova Zelanda.

A nivell personal, descobrir món i connectar amb persones de qualsevol nacionalitat cada vegada em resulta més fascinant. Tanmateix, veure com gràcies a la meva professió – professora d’anglès des de fa 8 anys – puc compartir aquesta passió amb altres i animar-los a que puguin viure experiències similars, em resulta d’allò més gratificant. Connectar amb els alumnes i inspirar-nos mútuament, treballar conjuntament per créixer i no tenir por a sortir de la zona de confort; això és educació.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Els estudis de vessant artística i els relacionats amb el món educatiu, finalment reben el reconeixement que es mereixen. Les noves generacions ja no tenen por a triar allò que els motiva, perquè totes les professions es valoren per igual.