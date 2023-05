Humans de l’Anoia: Abel Martos Rozas

ABEL MARTOS ROZAS

Soc l’Abel Martos Rozas, @abelmartosrozas, nascut el 29 de gener de 1979, veí de la Pobla de Claramunt, encara que he viscut la meitat de la meva vida a cavall entre Barcelona, Madrid, Alacant i Màlaga, establert definitivament des del 2018 a la Pobla de Claramunt.

Vaig estudiar al Maria Borés, a l’IES Joan Mercader i a l’Escola Universitària Formátic Barna Publicitat i Relacions Públiques.

He treballat en el món del turisme i la restauració més de vint anys, reinventat al món de la producció i comunicació per vocació.

Apassionat de la cuina i les sobretaules, senderista amateur, amant dels animals, activista dels drets LGTBIQ+, voluntari de la Creu Roja des de 2014, militant d’ERC des del 2019, m’agradaria poder millorar la vida dels meus veïns i veïnes, no m’agrada la batussa política del i tu més, soc molt més de fets que de paraules, crec fermament en la participació ciutadana com a veritable motor dels canvis. La nostra gent gran es mereix una jubilació més digna i on el nostre jovent gaudeixi de moltes més oportunitats.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

La Pobla de Claramunt inaugura l’Institut Escola i rep el nom de Nativitat Yarza Planas en agraïment per la seva tasca com professora a la Pobla.