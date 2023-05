Entrevista a Xavier Esteban, Fundador i CEO de FASHION MODALADA

Tinc 49 anys. Nascut i resident a Igualada. Llicenciat en ADE i Ciències Actuarials i Financeres. PDD IESE. Porto més de 25 anys com a professional en el sector de la moda, especialment moda interior i bany. Col·laboro com a docent per a vàries Escoles de Negoci.

Què és Fashion Modalada?

FM és una empresa de moda, nascuda a finals del 2021, amb uns valors molt clars com són fer la feina de manera excel·lent i tenir al client sempre com a punt de referència. És una empresa que va néixer a Igualada per desenvolupar l’activitat en el sector de la roba interior de dona, bany i homewear, i tot i que continua sent aquest el focus principal d’activitat, hem trobat oportunitats de negoci que ens amplien l’horitzó de producte cap a nous territoris amb nous tipus de producte i nous clients objectiu. L’activitat principal és la distribució de dues marques especialitzades de cotilleria, però també tenim una botiga pròpia aquí a Igualada, i estem en negociacions per ampliar altres marques del sector al nostre portfoli actual.

La seu és a Igualada?

Sí, i aquest punt és molt important. Tot i que avui en dia l’activitat s’entén de manera global, volem deixar constància del nostre origen i volem portar el nom d’Igualada amb molt d’orgull i com a referent en un sector on sempre ho ha estat. Volem posar el nostre granet de sorra en l’important ventall d’empreses tèxtils i de moda que té la ciutat. De fet el nom ja ho diu, Fashion Modalada, Moda+ Igualada = Modalada.

Qui hi ha en l’accionariat?

Actualment som dues persones accionistes al 50%. Som dues persones amb molta experiència i trajectòria en el sector. Tots dos som exdirigents de la ‘nostra’ antiga VIVES VIDAL VIVESA. A poc a poc volem ser la nova Vivesa, evidentment del temps actual, però amb els seus valors i sobretot amb la professionalitat que sempre va mostrar, fins fa ja uns anys.

En quins mercats està present?

L’activitat bàsicament està centrada en Espanya i Portugal, de moment. Com he comentat tenim una botiga física a Igualada, i diversos clients a tot el territori espanyol i portuguès. També venem a nivell digital, amb dues webs pròpies. Aquesta venda a través de l’e-commerce fa que tinguem alguna facturació petita a països europeus com França, Itàlia, o Països Baixos. També hem fet operacions amb els Estats Units i Xile. Però el present de l’empresa amb l’adquisició de la marca AqueApparel fa que la internacionalització s’hagi convertit en un objectiu primordial per al segon semestre ja del 2023.

Per què la compra d’AquaApparel?

Perquè ho vam entendre com una oportunitat que no podíem desaprofitar. No era la idea inicial fa uns mesos però va sorgir l’opció de comprar-la, ho vam estudiar i no ho vam dubtar. AqueApparel no només era una oportunitat de negoci per a l’empresa, sinó que suposa un canvi d’escala per a l’empresa que era necessari, aportant economies d’escala, a part de noves especialitzacions en la distribució, com és tot el món digital i de l’e-commerce.

Quina és l’oferta de productes d’aquesta marca?

Bàsicament són tres segments: BANY de dona, amb un patronatge molt particular i característic de la marca, una extensa col·lecció de GORRES, i una col·lecció anomenada ACTIVEWEAR, especialitzada en roba esportiva per a gimnàs. Estem treballant en optimitzar aquesta oferta, així com no descartem explorar noves categories de producte.

En quins canals està present?

Avui dia el principal canal de venda és la seva pròpia web, així com altres marketplaces, per tant tota la venda és digital a través de l’e-commerce. Estem fent ja gestions per introduir-la també a botigues físiques, així com grans magatzems a nivell mundial.

Quines són les sinergies que aporta?

La incorporació d’AqueAppaler al portfoli de FM repercutirà positivament en molts aspectes de l’empresa. Per una banda, com he comentat, suposa situar l’empresa a un nivell superior a nivell de facturació, i per tant, representa un munt d’economies d’escala a molts nivells: logístic, comercial, serveis generals, etc … Per altra banda, representa la primera experiència per a FM a nivell de disseny de col·leccions pròpies i entendre tot el procés, des de la creació de producte fins al servei final. I com a tercer punt, i no menys important, obrirà la porta a l’empresa a especialitzar-se en canals de venda digitals, imprescindibles avui dia en la distribució de qualsevol empresa de moda.

Quin és el factor diferencial respecte de productes similars?

Els trets diferencials són dos: el primer és el seu disseny, amb molta personalitat, en totes les categories de producte. El segon és la qualitat de les matèries utilitzades i la confecció, és a dir, la qualitat total del producte. Avui dia, aquests dos trets són imprescindibles perquè el consumidor estigui disposat a pagar una mínima quantitat de diners per una peça de roba.

La producció és nacional?

Avui dia tot el que és confecció és nacional. Pel que fa a les matèries, la majoria són també nacionals, un 80% aproximadament, i la resta italianes. El nostre objectiu és continuar amb aquest model tot i l’increment de volum que esperem en els propers mesos.

Quina proporció de vendes es fa en el mercat nacional i exportació? Pel que fa a AqueApparel, un 70% són vendes a Espanya, la resta un 20% països europeus (Portugal, França especialment) i el restant 10% es factura a Amèrica (Nord i Sud)..

Quins són els plans de futur?

A curt termini els principals objectius són dos: el primer, consolidar i créixer la nostra activitat amb les marques de cotilleria, especialment a El Corte Inglés, on hem començat amb 6 botigues, i també a la resta de distribució multimarca on tenim molt recorregut. El segon, desenvolupar l’activitat d’AqueApparel, tant a nivell digital com físic i assolir els objectius fixats amb la marca. Nacional i internacional.