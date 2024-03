Humans Anoia: Esther López Villar

ESTHER LÓPEZ VILLAR

Sóc L’Esther López he nascut i visc a Igualada, casada amb l’Isidre i tinc una filla, la Laura. Vaig estudiar a la escola Mare del Diví Pastor.

Soc voluntària de l’Associació contra el càncer i exerceixo com a Presidenta de la Seu Local d’Igualada des de fa 13 anys, organitzo campanyes de sensibilització i captació de fons per a la recerca i ajudes oncològiques, per poder seguir acompanyant els malalts i els seus familiars a través dels serveis que tenim des del 2017 a Igualada, Punt Comarcal de l’Anoia per a totes les persones que estan en procés oncològic i els seus familiars (s’hi poden adreçar, trucant 900100036 o presencialment a la Rambla Nova, 32).

Va ser a través del meu diagnòstic de càncer que vaig entendre la importància d’estar al costat de les persones que passen per aquesta malaltia i jo intento ajudar a millorar la vida de totes aquestes persones. A tots ens agradaria l’erradicacio total d’aquesta malaltia i, sent més realista, poder augmentar la supervivència amb un 70 per cent d’aquí cinc anys fins arribar aviat al cent per cent. Us demano a totes i a tots la vostra col·laboració amb les campanyes que fem durant l’any i ser sempre solidaris.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

“La societat col·labora plenament en les campanyes contra el càncer i sempre de manera solidària.”