Humans Anoia: Cesca Vidal Gabarró

Soc la Cesca Vidal, tinc 23 anys i he estudiat a l’Ateneu, a l’Anoia i al Pere Vives, paral·lelament a l’Escola Municipal de Música d’Igualada.

Actualment, estic estudiant el doble grau d’Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura a Lleida, i aquests últims cinc mesos els he estudiat a Bolzano (Itàlia) on he fet un Erasmus. Viure uns mesos a les Dolomites m’ha permès gaudir del que més m’agrada: la muntanya.

El cau també ha format part de la meva vida durant 16 anys, i de moment en continua sent una part molt important. Ser un dels 43 caps del cau que van cada dissabte de manera voluntària a aprendre i jugar amb infants i joves igualadins m’enorgulleix i m’omple molt. Les amistats que han sortit del cau són les que més aprecio i estimo.

La família també és molt important per mi. Per la banda dels Vidal tenim Cal Perico, el negoci familiar més antic de Catalunya, que els avis i tiets sempre han cuidat i treballat amb orgull. Per la banda dels Gabarró la història va a Jorba, a l’hostal. Quan era petita vivíem a Sant Genís i ja de més gran vaig entrenar un parell de temporades a l’aleví de la UE Jorba. Un altre esport que he practicat sempre és el futbol. He estat molts anys lligada al futbol comarcal, al CF Igualada i al CE Òdena abans d’anar al AEM i Pardinyes durant la meva etapa a Lleida.

