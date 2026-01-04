Horaris i informació de les cavalcades dels Reis de l’Orient a l’Anoia

Tot està a punt per a què, un 5 de gener més, la màgia dels Reis d’Orient arribi a totes les llars de tots els municipis de l’Anoia. Consulta a La Veu de l’Anoia els horaris de les cavalcades de Reis de l’Anoia.
Igualada
La capital de l’Anoia acull una de les cavalcades més històriques del país, essent la més antiga de Catalunya, i la segona més antiga de l’Estat Espanyol, just per darrere de la cavalcada d’Alcoi. Consulta aquí tota la informació per viure la nit més màgica de l’any a Igualada.
Conca d’Òdena
- Vilanova del Camí: a les 18.30h al carrer Sant Lluís.
- Òdena: a les 19h des del Passeig Sant Miquel (Nucli) i a les 19h des del Carrer Lleida. (Pla d’Òdena)
- Montbui: a les 18h en globus, a davant del Mont-Àgora (Nucli urbà) i a les 19:30h a l’Església parroquial (Nucli antic).
- Jorba: a les 19:30h a la plaça de la font.
- La Pobla de Claramunt: a les 18:30h a l’estació de tren.
- Castellolí: a les 19h a la baixada dels Pinyeres.
Anoia Sud
- Piera: a les 18h per la carretera dels Hostalets fins a l’Ajuntament, i a les 19h, arribaran al poble de Ca n’Aguilera a la plaça de l’església.
- Capellades: a les 19h
- Masquefa: A les 17:45h a la Beguda Alta i a les 18:30h davant del CTC.
- Vallbona d’Anoia: A les 18:30h davant de l’Ajuntament.
- Els Hostalets de Pierola: A les 18h als carrers del nucli.
- El Bruc: A les 18h, sortida des del Bruc de dalt.
- La Torre de Claramunt: A les 18 h a la plaça de la piscina (Pinedes de l’Armengol). A les 19h a la Plaça de l’Església (Vilanova d’Espoia). A les 20h a la Plaça de l’Ajuntament (Nucli).
- Sant Martí de Tous: A les 18:30h a la plaça de Fàtima
- La Llacuna: a les 19h a través de la carretera d’Igualada.
- Carme: Els Reis i els patges recorreran els carrers de Carme el vespre del 5 de gener.
Alta Anoia
- Calaf: A les 18h a la plaça Gran.
- Els Prats de Rei: a les 18:30h pels carrers del poble.
- Pujalt: el matí del dia 6 de gener des del nucli de Pujalt i en direcció als altres nuclis.
- Sant Martí Sesgueioles: a les 18h pels carrers del poble.
- Veciana: Els reis recorreran les cases i les masies el vespre del dia 5.