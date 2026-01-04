La màgica Festa de Reis arriba al seu moment més esperat i mobilitza centenars de patges i voluntaris

La Festa de Reis d’Igualada arriba al seu moment més esperat, la Cavalcada de dilluns vinent. De nou, prop d’un miler de patges acompanyaran a Melcior, Gaspar i Baltasar pels carrers de la ciutat, i posteriorment repartiran prop de dos mil paquets per les cases de tots els barris. Mentre els tres reis mags no arriben, hi ha encara temps per escoltar els missatges del Patge Faruk a Ràdio Igualada.
Diumenge passat, moltíssima quitxalla acompanyada dels pares i familiars va ser a les Comes per a rebre Faruk, com sempre, acompanyat dels Llibres Blanc i Negre. Abans, havia passejat amb el seu formidable cotxe pels carrers més cèntrics de la ciutat.
Ahir dijous, primer dia del nou any, el Teatre Municipal de l’Ateneu va acollir novament com des de fa dècades, la tradicional recepció de cartes per al Patge Faruk. No van faltar les llarguíssimes cues.
Tal com ja es va fer l’any passat, l’acte va incorporar una hora tranquil·la, pensada especialment per a persones amb hipersensibilitat sensorial, TEA, diversitat funcional o per a aquelles famílies que, per diverses circumstàncies, no podien gaudir de la festa en el seu format habitual. Des de les 10:30 i durant seixanta minuts, es va reduir l’afluència de públic a l’interior del teatre, amb la música ambiental amb menor volum.
Encara sou a temps de poder escoltar els missatges radiofònics del Patge Faruk, una tradició que es remunta a 1943, i que en aquesta edició va començar el dia 31 de desembre. Avui dia 2, i cada dia fins el mateix 5 al migdia, els podeu sentir a Ràdio Igualada (103.2). Aquestes emissions, que fan patent que l’emissari ja és a la ciutat, es convertiran un any més en un dels moments més esperats pels infants.
Els horaris s’hauran de sol·licitar prèviament a reisdigualada.cat. El cost del missatge és de 10 € per infant, amb un 50% de descompte per a aquelles famílies que encarreguin tres o més missatges.
Respecte la recepció de paquets, aquesta serà des d’avui divendres 2 fins al 4 de gener, de 18:00 h a 22:00 h, a l’avinguda Mestre Muntaner, 95. També a través de reisdigualada.cat, hi ha la possibilitat de fer una pre-entrada de paquets, en la qual es poden incloure les dades dels infants i afegir comentaris que sortiran impresos a les etiquetes dels paquets.
La cavalcada, a partir de les 6 de la tarda
El punt àlgid i més esperat de la Festa arribarà dilluns 5 de gener, quan Ses Majestats els Reis d’Orient faran entrada triomfal a la ciutat d’Igualada. A les 17:15 h, el Passeig Verdaguer es convertirà novament en l’escenari que acollirà el tradicional concert de bandes, a càrrec de la Unió Filharmònica d’Amposta, la Banda de Música del Prat de Llobregat i la Banda de Música d’Igualada.
Als volts de les 18 h, i abans de donar el tret de sortida de la centenària Cavalcada, els Reis seran rebuts solemnement per l’alcalde de la ciutat i les autoritats del consistori.
Tot seguit, Ses Majestats, acompanyats de centenars de patges, iniciaran el seguici pels carrers del centre. Les tradicionals escales tornaran a enfilar-se fins als balcons durant el recorregut, preludi del repartiment de regals que començarà un cop finalitzada la Cavalcada. Obrint el seguici hi desfilarà la carrossa del Patge Faruk, en la qual aniran també el Nunci i els Heralds.
Com ja és tradició recent, la Cavalcada comptarà amb una zona tranquil·la, pensada especialment per a persones amb hipersensibilitat sensorial, TEA, diversitat funcional, persones grans o famílies que necessiten un entorn més calmat. Aquesta zona estarà situada al final del Passeig Mossèn Jacint Verdaguer, a l’alçada de l’estació de tren: un espai ampli des d’on es podrà seguir la desfilada amb serenor i, si cal, allunyar-se temporalment cap a zones properes com el parc de Cal Badia o la plaça del Sant Crist.