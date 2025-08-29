Gràcies per tot!

Joan Cortiada.- Benvolguts amics, clients i col·laboradors,
L’1 d’agost de 2025 s’ha posat punt final a l’etapa que ha marcat la meva vida: la trajectòria de Joan Cortiada, S.A. al Penedès. Després de més de 50 anys caminant junts, arriba el moment d’obrir un nou capítol i passar el relleu. A partir d’aquesta data, tot l’equip que m’ha acompanyat s’incorporarà a Agrotec Solsona, una empresa amb molta experiència que continuarà oferint-vos el servei tècnic i la venda de maquinària amb la mateixa proximitat i dedicació que sempre hem intentat donar-vos.
Aquest no és un comiat fàcil. Aquesta terra, la Terra del Vi i del Cava, sempre tindrà un lloc molt especial al meu cor. Aquí he crescut com a persona i com a professional, i aquí he après que els vincles, la confiança i la paraula donada són més valuosos que qualsevol màquina.
Vull aprofitar aquest moment per donar-vos les gràcies de tot cor. Gràcies als companys que, amb esforç i constància, han estat al meu costat en els moments bons i també en els difícils. Sense vosaltres, res d’això hauria estat possible.
Gràcies als clients i col·laboradors que heu confiat en nosaltres, que ens heu fet costat quan ens hem equivocat i heu celebrat amb nosaltres tots els èxits. “Heu estat la raó de la nostra feina i el motor que ens ha fet millorar cada dia.”
De tots aquests anys, m’enduc més que experiència: m’enduc amistats, records i aprenentatges que em quedaran per sempre. Cada visita, cada projecte compartit forma part d’una història que sempre recordaré.
Avui tanquem una etapa, però ho faig amb la tranquil·litat d’haver donat sempre el millor de mi mateix i amb l’esperança que el que hem construït plegats continuï endavant. Els fonaments són sòlids perquè els hem aixecat entre tots, amb valors que per a mi són irrenunciables: la feina ben feta, l’honestedat i el respecte mutu.
Marxo amb emoció, amb orgull i amb un profund agraïment. I encara que aquesta carta no pot recollir totes les vivències, cada conversa, cada mà estesa, cada somriure compartit, us asseguro que tots aquests moments formen part de mi i m’acompanyaran per sempre.
Gràcies per tot!
