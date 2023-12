Garden Pizza, entre les 50 millors pizzeries del món

Publicitat

Garden Pizza, una joia gastronòmica del Vallès que compta amb 5 locals a Catalunya, un d’ells a Igualada, amb focus en la pizza artesanal, ha aconseguit entrar en la prestigiosa guia 50 Top Pizza, en la posició 46. Un reconeixement que situa a aquesta cadena de pizzes artesanals en el firmament mundial de la pizza artesanal de qualitat.

“És tot un orgull per Igualada poder comptar amb una pizzeria que ha entrat en aquesta reconeguda guia”, expliquen des de Garden Pizza. A més, han obtingut dos preuats reconeixements extra: el Green Oven (que només han aconseguit 6 cadenes de pizzeries artesanals) per l’atenció que dedica la marca a les pràctiques sostenibles, i el premi One To Watch – Federgroup Award, com a pizzeria revelació de l’any.

Nascut a Sant Cugat, en un antic garden als peus del Parc Natural de Collserola en 2018, aquest projecte combina el mestratge artesanal amb un profund respecte per la naturalesa i gastronomia, nexes d’unió que han compartit des de l’inici de la seva marxa els seus socis fundadors, Nacho Núñez (director general) i Martín Marchese (director gastronòmic), amb més de dues dècades en el sector i altres reeixits conceptes gastronòmics a la seva esquena.

Com apunta en Núñez, no ens diem Garden Pizza només per tenir plantes, sinó perquè vam néixer en un garden i perquè busquem un diàleg constant entre el procés viu natural de les plantes i la fermentació de les pizzes, amb els espais. Aquest relat de connexió entre naturalesa, arquitectura i gastronomia és el que el comensal percep en qualsevol dels cinc locals del grup, tenint com a eix principal una de les raons per les quals Garden Pizza ha aconseguit figurar entre les 50 cadenes de pizza artesanal referents en l’àmbit mundial: la massa.

La seva massa, fermentada durant 72 hores amb dues farines diferents d’altíssima qualitat, és tota una oda als processos naturals que requereixen temps, professió i, per què no, curiositat. La qualitat d’aquesta massa no sols es rep organolèpticament, sinó també en una alta digestibilitat. I que així continuï sent és la màxima preocupació de Núñez, Marchese i el seu equip, els quals desenvolupen un projecte de I+D destinat a millorar constantment aquesta massa, tant en la seva recepta com en els seus processos d’elaboració.

“Estar en aquesta llista és tot un honor, i és a més un testimoniatge del treball, la passió i la visió que hem compartit amb els nostres socis (Carlos Rocamora, jardiner de segona generació que vetlla per l’adequació dels locals, Nacho Núñez i Dolors Homs) i tot l’equip al llarg dels anys”, assenyala Marchese.

Garden Pizza no sols ofereix pizzes d’alta qualitat, sinó que la seva oferta gastronòmica reflecteix el seu compromís amb l’autenticitat i la inclusivitat, com la seva àmplia secció de pizzes veganes i els seus entrants artesanals, a més de postres casolanes. Producte de temporada entre els seus ingredients, productors locals entre els seus proveïdors i una fèrria voluntat que la tradició, la modernitat i la naturalesa han de convergir en els seus locals, perquè l’experiència del comensal sigui memorable.

