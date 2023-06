Fractures i traumatismes dentals en esports d’alt impacte. Què fer si se’ns trenca una dent?

Fa unes setmanes es va obrir al públic el nou espai d’skate i pump track al Parc Central d’Igualada. Es tracta d’activitats emocionants i divertides que cada dia sumen més seguidors, però és important assenyalar que són pràctiques que comporten certs perills. Una de les amenaces associades a aquestes activitats és el risc de patir traumatismes i fractures dentals.

En aquest article us volem com evitar les fractures dentals i, en el cas que es produeixin, quins són els passos a seguir.

Causes de les fractures dentals

Quan parlem de fractures o traumatismes dentals associats a un esport o una activitat ens referim sobretot a:

1. Fractures dentals per impacte contra un objecte: En cas d’un impacte frontal, hi ha la possibilitat que les dents colpegin contra el terra, una rampa o contra qualsevol altre objecte provocant una fractura dental.

Per prevenir-ho, recomanem fer servir un protector bucal, un dispositius que cobreixen les dents i les genives i que ajuda a esmorteir els impactes.

2. Fractures dentals per forces d’impacte: Quan es fan salts i maniobres es generen forces d’impacte a tot el cos. Això inclou la boca i les dents. Si no es controlen correctament, aquestes forces també poden provocar fractures. Per això cal tenir un bon control de la força i de la posició de la boca i les dents en aterrar després d’un salt.

Si tot i les precaucions es produeix una fractura dental, cal actuar immediatament. Us expliquem els passos a seguir.

Se m’ha trencat una dent, què he de fer?

Primer de tot és important mantenir la calma. Moltes dents definitives es poden salvar si s’actua amb calma i rapidesa.

1/ Si la dent no ha saltat de la boca, però s’ha trencat, convé guardar-ne el fragment i anar al dentista perquè valori el tractament a fer i evitar la infecció de la dent.

2/ Si la dent està fora de la boca s’ha de conservar en llet o amb la saliva del pacient, SENSE RENTAR-LA, i anar al dentista immediatament per intentar reimplantar-la. Les hores següents al traumatisme són fonamentals per a la supervivència de la dent.

3/ Si la dent continua ocupant el seu alvèol, però es mou, hem d’evitar tocar-la i consultar amb l’especialista perquè tracti de fixar-la i valorar els tractaments que assegurin la supervivència de la dent.

Cal tenir en compte que només un dentista pot fer un diagnòstic precís i determinar el tractament adequat per a una fractura dental. Si heu patit una fractura dental, busqueu atenció dental com més aviat millor per prevenir complicacions futures.