El polèmic fons KKR, relacionat amb Israel, vinculat als impulsors d’un macroparc solar a l’Anoia

L’empresa Ignis, impulsora del macroprojecte d’energia fotovoltaica PS Matacan Solar, que afecta diversos municipis de l’Anoia, treballa des de fa un any amb el polèmic fons d’inversió KKR en projectes de renovables relacionats amb l’hidrogen verd i altres fonts d’energia.
D’on ve la polèmica amb el fons d’inversió KKR?
El fons d’inversió nord-americà KKR s’ha fet famós aquest estiu després d’adquirir l’empresa Superstruct promotora de grans macrofestivals de música arreu de l’Estat espanyol. La participació d’aquest fons d’inversió en diverses empreses israelianes, una d’elles, Yad2, acusada per diverses organitzacions d’acollir negocis immobiliaris en territoris palestins ocupats a Cisjordània, informada pel diari El Salto va fer esclatar la polèmica aquest estiu, acabant amb cancel·lacions d’actuacions per part de grups musicals que actuaven en aquests festivals. Aquesta empresa es dedica a publicar anuncis, entre ells els d’ofertes per habitatges en assentaments israelians en territoris ocupats de Cisjordània. Els assentaments israelians en territoris palestins suposen, en molts casos, el desplaçament forçós de les famílies palestines que hi vivien.
Val a dir que aquesta política, amparada durant anys pels successius governs israelians, és considerada per l’ONU una pràctica il·legal segons el dret internacional, ja que aquests territoris pertanyen al futur Estat Palestí.
Tot mentre el govern de Netanyahu segueix una cruenta ofensiva, qualificada com a genocidi pel Comitè de Drets Humans de l’ONU, sobre la Franja de Gaza, deixant més de 60.000 persones mortes, la majoria civils segons diverses investigacions com la de The Guardian – incloent uns 18.000 infants –, i una crisi de fam que es veu agreujada per les traves constants a l’accés de l’ajuda humanitària.
L’empresa conjunta apareix com a administradora de PS Matacan Solar S.L.
Tot i que a l’Anoia, el projecte del macroparc Matacan Solar no està vinculat a l’hidrògen verd, l’empresa Ignis, que davant de la petició de La Veu de l’Anoia ha declinat fer comentaris al respecte, va anunciar al juny del 2024 que començava a treballar amb KKR en nous projectes, que desenvolupa a través de l’empresa P2X HOLDCO (des del juliol es diu IGNIS P2X). Aquesta empresa apareix com a administradora de la societat PS Matacan Solar S.L. des de l’1 d’abril de 2025, segons consta al BORME.