La Generalitat atorga, en plenes vacances, l’autorització prèvia de quatre grans parcs fotovoltaics a l’Anoia

El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat va publicar l’11 i 14 d’agost al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) l’autorització administrativa prèvia de quatre grans parcs fotovoltaics que es pretenen construir a l’Anoia i el Bages.

Es tracta dels parcs “PS Matacan Solar”, de 44.464 kW de potència, ubicat als termes de Sant Martí de Tous i Jorba, amb un pressupost de 30.866.211,04 euros i impulsat per Matacan Solar, SL, pertanyent al grup Ignis; el parc “PS Castellfollit”, de 42.000 kW de potència, ubicat a Castellfollit del Boix (Bages), amb un pressupost de 18.199.424,23 euros i impulsat per Xaloc Solar, SL, pertanyent al grup Enel; el parc “PS Aspillera Solar” de 46.300 kW de potència, ubicat a Bellprat, amb un pressupost de 24.969.957,15 euros, impulsat per Aspillera Solar, SL, pertanyent al grup Ignis; i el parc “PS Escribano Solar”, amb 44.900 kW de potència, ubicat a Òdena, amb un pressupost de 30.866.211,04 euros, i també impulsat, com el primer, per Matacan Solar, SL, pertanyent al grup Ignis.

En el primer, tercer i quart cas, l’empresa volia adjuntar en la mateixa autorització totes les línes d’evacuació de l’energia produída cap a la subestació elèctrica Anoia, situada a Vilanova del Camí, afectant als termes de Jorba, Òdena i Vilanova, i en el segon cas, a la subestació elèctrica de Rubió. L’aprovació d’aquestes línies, però, segons apunta la resolució publicada al Dogc, s’haurà de fer de forma independent.

L’atorgació d’aquestes autoritzacions prèvies contemplen ja la resolució de les diferents al.legacions que ajuntaments i entitats havien presentat contra els projectes.

La publicació al Dogc ha generat una profunda indignació, ja que es veu com una “provocació” que s’hagi fet en plenes vacances d’estiu. “És una vergonya, aprovar i només 30 dies per poder reaccionar, els secretaris i advocats molts de vacances… Està molt clar el què han fet, realment estan autoritzant com si no hi hagués un demà, freenèticament, en acceleració i una sensació de data límit”. L’entitat Preservem l’Anoia ha mantingut una reunió del seu àmbit jurídic per decidir les accions a fer de manera imminent.

Reunió d’ajuntaments

Dimecres 9 d’agost, abans de conèixer la publicació al Dogc, va tenir lloc una reunió entre els representants dels ajuntaments d’Òdena, Jorba, Rubió, Argençola i Bellprat, a l’Ajuntament d’Òdena, per tal de debatre i trobar solucions davant l’allau de macroprojectes de molins i plaques fotovoltaiques a l’Anoia.

En els últims anys, grans empreses energètiques han presentat diversos projectes eòlics i fotovoltaics, que generaran un gran impacte al territori en un futur proper si reben l’aprovació definitiva. Davant aquesta situació, on ni Ajuntaments ni persones afectades poden decidir, els cinc ajuntaments s’han reunit per estudiar possibles vies que permetin frenar-ne la implantació final.

A la reunió, es va posar en comú la problemàtica actual i es van pactar unes directrius per treballar conjuntament, com són la condició que els projectes que es portin a terme contemplin el soterrament total de les línies d’evacuació, i es respecti una distància mínima de les instal·lacions a les masies i cases superior a 150 metres. També es va acordar vetllar per aconseguir un model energètic de proximitat, lluny de grans projectes exportadors d’energia.

Des de l’Ajuntament d’Òdena es considera que cal estudiar un altre model energètic, considerant el territori. L’Ajuntament aposta per un model d’energia renovable de proximitat, amb projectes més petits, participatius i sostenibles, que respectin l’entorn i que suposin una oportunitat per les empreses del territori.

L’Ajuntament de Rubió ha indicat que els projectes generaran “un gran impacte que des de l’Ajuntament es vol evitar o reduir-ne la mesura. Considerem que Rubió ja compta amb la seva contribució en la generació d’energies renovables al país, i que aquests nous macroprojectes destruiran l’essència del nostre municipi. L’Ajuntament se suma a totes les entitats actives amb la causa de preservar la terra i evitar la massificació d’energies renovables al nostre territori”.